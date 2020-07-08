‘Yıkılan Hayaller’ Elgiz’de

“Yıkılan Hayaller”, farklı ülkelerde ve zaman dilimlerinde yaşamış sanatçıların, farklı mecralarla bir araya geldiği içsel bir yolculuk olarak ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Sergide yer alan eserlerin yalnızca isimleri bile pandemi sürecinde hissedilenlerde yalnız olmadığımızı söylüyor