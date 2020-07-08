08.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Yıkılan Hayaller’ Elgiz’de
Bu yıl 20. yıl kutlamalarına hazırlanan Elgiz Koleksiyonu, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin getirdiği yeni deneyimler ve tanımlara bireysel sorgulama öneren yeni seçkisi “Yıkılan Hayaller” ile Elgiz Müzesi‘nde izleyiciyle buluştu
“Yıkılan Hayaller”, farklı ülkelerde ve zaman dilimlerinde yaşamış sanatçıların, farklı mecralarla bir araya geldiği içsel bir yolculuk olarak ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Sergide yer alan eserlerin yalnızca isimleri bile pandemi sürecinde hissedilenlerde yalnız olmadığımızı söylüyor