‘Yıldızlı Gece’ lego olma yolunda

Truman Cheng’in tasarladığı “The Starry Night” temalı LEGO tasarımı internet üzerinden yapılan oylamada birinci olarak seçildi. Bin 552 parçalı üç boyutlu LEGO tasarımının yakında üretilmeye başlanarak piyasaya sürüleceği açıklandı. Robbreport.com’un haberine göre 10 binden fazla oy alan tek tasarım olan “The Starry Night” LEGO setinin içerisinde Vincent van Gogh’un da küçük bir LEGO figürü bulunacak. Van Gogh en ünlü tablosu olan “The Starry Night”ı 1889 yılında kaldığı sanatoryumdaki odasının doğuya bakan penceresinden bakarak resmetmişti. Tabloda Saint-Remy-de-Provence köyünün gün doğumundan hemen önceki görüntüsü göze çarpıyor.