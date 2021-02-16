Yılın fotoğrafı Dilek Uyar’dan

Ödüller, pandemi sebebiyle dün IPA’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınla açıklandı. 120 ülkeden 13 bin başvurunun değerlendirildiği yarışmada Uyar, bu ödüle “In Epicentre of Covid 19 (Kovid-19’un Merkezüssü)” isimli 10 fotoğraftan oluşan serisiyle değer görüldü. Milliyet’e konuşan Uyar, “Canlı yayında öğrendim. O yüzden çok heyecanladım. Hiç beklemiyordum ve bu benim için büyük bir mutluluk ve gurur oldu” diye anlattı. Yayında ödülü anons edenin Steve McCurry olacağını da tahmin etmediğini belirten Uyar’a bu durum da bir sürpriz olmuş: “Açıklayacak ismi de bilmiyordum. Yayında ‘Amerika’ya gidelim’ denildiği zaman ödülün oraya gittiğini düşündüm. Ancak sonrasında Amerikalı fotoğrafçı Steve McCurry bağlandı ve onun ağzından Dilek Uyar’ı duymak hakikaten inanılmazdı. Onun da bana çok güzel bir iş yapmışsın demesi, sonrasında IPA’in kurucusu Hossein Farmani’nin mesaj atarak beni kutlaması çok onure edici şeyler.”

En iyi 15’ten biri

İlk olarak 2018’de bu kategoriye aday olan Uyar, bu yıl ikinci kez bu kategoriye aday olarak gösterilmiş. Daha önce alt kategoriler de dahil kendisinden başka birinciliği elde etmiş sadece Feyzullah Tunç’un olduğunun altını çizen Uyar, bu yüzden bunun ‘Türk fotoğraf tarihinde bir ilke imza attıklarını’ söyledi. Ödülü kazandığı serisinde ise Uyar, pandemi döneminde yopun bakımda neler olup bittiğini insanlara göstermeyi hedeflemiş. Uyar, “Fotoğrafçı olarak tarihi değiştirecek gücüm olmayabilir, ama bunu gösterecek gücüm var” diyerek bu çalışmayı yaptığını söylüyor. Ayrıca Uyar, IPA’nın bu yıl ilk kez açıkladığı “Tüm Yılların En Başarılı Fotoğrafçıları” sıralamasında da 15’inci oldu.