YKY kitabevleri yeniden açılıyor

Yapı Kredi Yayınları, Covid - 19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Ankara Tunalı, İzmir, İstanbul Beyoğlu ve Göztepe kitabevlerinde okurlarını yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.

Salgına karşı aldığı gerekli tüm sağlık önlemleriyle kapılarını tekrar açmaya hazırlanan yayınevi, kitabevlerinin açılmasıyla birlikte okurlarının YKY kitaplarına erişimini kolaylaştırmak için alışveriş sitesine ek olarak yeni bir alternatif oluşturdu: “Telefonla Hızlı ve Kolay Sipariş”.

Siparişini Telefonla Ver, Kitabevinden Hızlıca Al

Yapı Kredi Yayınları, 1 Haziran – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında kullanıma açık olacak olan “Telefonla Hızlı ve Kolay Sipariş” uygulaması ile okuyucularının aradığı kitaba kargo ve sıra beklemeden, hızlı bir şekilde ulaşmasını amaçlıyor.

Telefon ile kendisine en yakın YKY kitabevini arayıp istedikleri kitabı ayırtabilecek olan okuyucular, belirledikleri bir tarihte kitaplarını kitabevinden alabilecekler.