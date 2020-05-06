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06.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yönetmen Kızıltan hayatını kaybetti

2006 tarihli “Takva” filmiyle tanınan yönetmen Özer Kızıltan, dün 57 yaşında hayatını kaybetti.

Yönetmen Kızıltan hayatını kaybetti

Kızıltan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. 17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Özer Kızıltan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Mimar Sinan Üniversitesi’nde sinema ve televizyon bölümünde okumak için bıraktı. 2006 yılında Altın Portakal Film Festivali’nden dokuz ödülle dönen ve Toronto Film Festivali Swarovsky Kültürel Yenilik Özel Jüri Ödülü alan “Takva”, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmiydi. Kızıltan, Erkan Can’ın başrolünde olduğu İslami tarikatlara odaklanan “Takva”nın yanı sıra “Beni Unutma”, “Aşkın 5 Hali” ve “Mahrumlar” filmlerini yönetmişti. Kızıltan ayrıca aralarında “Gülbeyaz”, “Kurşun Yarası” ve “Yaralı Yürek”in olduğu dizilerin de yönetmenliğini üstlenmişti.

Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladıKocaeli’nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcuları klarnet ve darbukalarla seslendirdikleri sokaklarda hem bahşiş topladı hem de vatandaşları eğlendirdi.
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