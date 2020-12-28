MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri ‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisinin Yeni Zelanda çekimleri tamamlandı
ABONE OL
28.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisinin Yeni Zelanda çekimleri tamamlandı

Amazon televizyon ekranlarında yayınlanacak “Yüzüklerin Efendisi” dizisinin çekimlerinin tamamlandığı ortaya çıktı.

‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisinin Yeni Zelanda çekimleri tamamlandı

Dizinin yapımına bu yıl Yeni Zelanda’da başlanmıştı; fakat koronavirüs pandemisi yüzünden sadece bir ay sonra çekimler durmak zorunda kaldı. Yeni Zelanda’da koronavirüs vakalarının görülmemesi üzerine çekimler eylülde tekrar başladı ve yönetmen J.A. Bayona’nın 22 Aralık’ta paylaştığı bir fotoğraf çekimlerin bu ay tamamlandığını ortaya koydu. İspanyol yönetmen, sosyal medyada çıplak ayaklarının fotoğrafını paylaşarak postun altına, “Bu olağanüstü topraklara ve onun güzel insanlarına, geçen bir buçuk yıl boyunca beni aralarına kabul ettikleri için ne kadar teşekkür etsem az. Artık kalbim biraz Yeni Zelandalı gibi hissediyor ve geri dönmek için sabırsızlanıyorum” dedi. “Yüzüklerin Efendisi”nin 2021’de Amazon Prime Video’da gösterime girmesi bekleniyor.

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cansu Canan için 'maşallah' dedi, sosyal medyada gündem oldu! İlber Ortaylı konuştu

Cansu Canan için 'maşallah' dedi, sosyal medyada gündem oldu! İlber Ortaylı konuştu

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Akılalmaz olay! Kiraladıkları araçları satıp...

Akılalmaz olay! Kiraladıkları araçları satıp...

Sıradaki Haber