‘Yüzüklerin Efendisi’ dizisinin Yeni Zelanda çekimleri tamamlandı

Dizinin yapımına bu yıl Yeni Zelanda’da başlanmıştı; fakat koronavirüs pandemisi yüzünden sadece bir ay sonra çekimler durmak zorunda kaldı. Yeni Zelanda’da koronavirüs vakalarının görülmemesi üzerine çekimler eylülde tekrar başladı ve yönetmen J.A. Bayona’nın 22 Aralık’ta paylaştığı bir fotoğraf çekimlerin bu ay tamamlandığını ortaya koydu. İspanyol yönetmen, sosyal medyada çıplak ayaklarının fotoğrafını paylaşarak postun altına, “Bu olağanüstü topraklara ve onun güzel insanlarına, geçen bir buçuk yıl boyunca beni aralarına kabul ettikleri için ne kadar teşekkür etsem az. Artık kalbim biraz Yeni Zelandalı gibi hissediyor ve geri dönmek için sabırsızlanıyorum” dedi. “Yüzüklerin Efendisi”nin 2021’de Amazon Prime Video’da gösterime girmesi bekleniyor.