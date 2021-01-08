08.01.2021 - 14:12 |
Zack Snyder imzalı zombi filminden ilk kareler
Ünlü yönetmen Zack Snyder'in yazıp yönettiği Army of the Dead filminden ilk kareler yayımlandı. Netflix yapımı filmin oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Huma Qureshi ve Michael Cassidy gibi isimler yer alıyor.
Las Vegas'ta meydana gelen bir zombi salgınının ardından bir grup paralı asker, karantina bölgesine girerek tarihin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmek için harekete geçer.
Yönetmen: Zack Snyder
Hikaye: Zack Snyder
Senaristler: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold
Yapımcılar: Deborah Snyder, Wesley Coller, Zack Snyder
Oyuncu Kadrosu: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone ve Michael Cassidy