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08.01.2021 - 14:12 |

Zack Snyder imzalı zombi filminden ilk kareler

Ünlü yönetmen Zack Snyder'in yazıp yönettiği Army of the Dead filminden ilk kareler yayımlandı. Netflix yapımı filmin oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Huma Qureshi ve Michael Cassidy gibi isimler yer alıyor.

Zack Snyder imzalı zombi filminden ilk kareler

Las Vegas'ta meydana gelen bir zombi salgınının ardından bir grup paralı asker, karantina bölgesine girerek tarihin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmek için harekete geçer.

 Yönetmen: Zack Snyder 

Hikaye: Zack Snyder

Senaristler: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold  

Yapımcılar: Deborah Snyder, Wesley Coller, Zack Snyder

Oyuncu Kadrosu: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone ve Michael Cassidy

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