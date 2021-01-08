Zack Snyder imzalı zombi filminden ilk kareler

Las Vegas'ta meydana gelen bir zombi salgınının ardından bir grup paralı asker, karantina bölgesine girerek tarihin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmek için harekete geçer.

Yönetmen: Zack Snyder

Hikaye: Zack Snyder

Senaristler: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold

Yapımcılar: Deborah Snyder, Wesley Coller, Zack Snyder

Oyuncu Kadrosu: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone ve Michael Cassidy