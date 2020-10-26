Zaim’in filmine Cinemed Festivali’nden ödül

Senaryosu Derviş Zaim’e ait olan “Flaşbellek”te, Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch, Husam Chadat gibi oyuncular yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in, sanat yönetmenliğini Sıla Karaca ile Seda Saçlı’nın üstlendiği film, konusunu Suriye savaşından alıyor.

Montpellier Corum sanat kompleksi içindeki ödül törenine bir video mesajıyla katılan Zaim, düşüncelerini izleyicilerle paylaştı. Derviş Zaim konuşmasında öncelikle “Flaşbellek” filminin sadece Suriyeliler için değil, tüm insanlık için karşılıklı anlayışın ilerlemesine katkı sağlayacağını umduğunu belirtti. Gençlerin, eski kuşakların önyargılarını yeniden gözden geçirebilecek esnekliğe sahip olabileceğini ekleyen Zaim, bu sayede önyargıların yerini empati ve sevgiye bırakabileceğini ümit ettiğini söyledi.