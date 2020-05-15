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15.05.2020 - 17:39 |

Zeze'den yeni tekli bataklık

Rap dünyasının önemli kalelerinden Argo İzmir’in bir başka yeteneği ZEZE’nin ilk teklisi ‘Bataklık’ 15 Mayıs’ta tüm dijital kanallarda yayına girdi.

Zeze'den yeni tekli bataklık

Yakın arkadaş olduğu Gazapizm’le beraber, sağlam prodüksiyonların çıktığı Argo İzmir bünyesinde yıllarca boy gösteren ZEZE, birçok dinleyicinin ilgisini çekti ve bu dönemde başarılı bir underground mc olarak, bu kültürde ülke çapında tanınmayı başardı. Dinleyicilerine buğulu bir ses tonuyla seslenen ve kullandığı başarılı altyapıların hakkını veren raper, yaşamını İzmir’de sürdürüyor.

 1989’un 1 Eylül’ünde, Almanya Karlsruhe’de doğan ZEZE, 2006 yılında Baran’la beraber ilk underground albümünü (birun-u abad) çıkardı. Daha sonra, ‘’çok derin’’, ‘’09-10’’,  ‘’defterim’’, ve ‘’eskimişler EP’’ albümleriyle rap piyasasına iz bırakmayı başararak önemli isimler arasına girdi.

 Birun-u Abad Records

İzmir’de yaşayan ve müzik hayatını sürdüren ZEZE, 2005’te Baran’la beraber kurdukları Birun-u Abad Records’ta sayısız şarkıya imza atıp birçok tanınmış mc ile çalışma fırsatı buldu.

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
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