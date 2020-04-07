MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Zhang Yimou sete dönüyor
ABONE OL
07.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Zhang Yimou sete dönüyor

Koronavirüs salgınının arından Çin’de film ve dizi prodüksiyonları yeniden başlıyor. Prodüksiyonuna başlanan yapımlar arasında Çin sinemasının önemli yönetmenlerinden Zhang Yimou’nun “Impasse”ı da bulunuyor.

Zhang Yimou sete dönüyor

Çin’in en büyük stüdyolarından biri olan Hengdian World Studios, beş çekim alanını yeniden set ekiplerine açtı. Bu nedenle sete dönen Zhang Yimou, son olarak “Shadow”u izleyicilerine sunmuştu.

Yimou’nun yeni filmi “Impasse”ın başrollerinde Zhang Yi ve Zhu Yawen yer alıyor. Salgın sonrası prodüksiyonuna yeniden başlanan bir diğer dikkat çekici film de Diao Yinan’ın yapımcılığını üstlendiği, Zhang Ji imzalı “Moses in the Plain” oldu. Setlerde hükümet tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sette aynı anda en fazla 50 kişi olabiliyor.

Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

Sıradaki Haber