Zhang Yimou sete dönüyor

Çin’in en büyük stüdyolarından biri olan Hengdian World Studios, beş çekim alanını yeniden set ekiplerine açtı. Bu nedenle sete dönen Zhang Yimou, son olarak “Shadow”u izleyicilerine sunmuştu.



Yimou’nun yeni filmi “Impasse”ın başrollerinde Zhang Yi ve Zhu Yawen yer alıyor. Salgın sonrası prodüksiyonuna yeniden başlanan bir diğer dikkat çekici film de Diao Yinan’ın yapımcılığını üstlendiği, Zhang Ji imzalı “Moses in the Plain” oldu. Setlerde hükümet tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sette aynı anda en fazla 50 kişi olabiliyor.



