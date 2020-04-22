13 Nerenin Plakası? Bitlis İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet plaka kodu bulunur. Bu plaka kodlarının her biri bir ilimize aittir. 13 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. 13 numaralı plaka kodu Bitlis iline ait bir koddur.

13 Nerenin Plakası?



13 numaralı plaka kodu ülkemizde Bitlis şehrine aittir. Bir otomobil veya herhangi bir araçta plakanın en önünde yer alan numara 13 ise bu araç Bitlis iline kayıtlı bir plakasıdır.



Bitlis İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



- AC-AR 001-999: Bitlis Merkez

- AU-AZ 001-999: Tatvan

- CA-CZ 001-999: Adilcevaz

- DA-DZ 001-999: Güroymak

- EA-EZ 001-999: Ahlat

- FC 001-999: Adilcevaz

- J 0001-0999: Merkez

- J 1000-2000: Tatvan

- J 2001-3000: Adilcevaz

- J 3001-4000: Ahlat

- J 5001-6000: Güroymak

- K 0001-0999: Merkez

- K 1000-2000: Tatvan

- K 2001-3000: Adilcevaz

- K 3001-4000: Ahlat

- K 5001-6000: Güroymak

- KA-KZ 001-999 : Tatvan

- M 0001-0999: Merkez

- M 1000-2000: Tatvan

- M 2001-3000: Adilcevaz

- M 3001-4000: Ahlat

- M 5001-6000: Güroymak

- T 0001-0999: Merkez

- T 1000-2000: Tatvan

- T 2001-2500: Ahlat

- T 2501-3000: Adilcevaz

- T 3001-3499: Güroymak