17 Nerenin Plakası? Çanakkale İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Her ile ait plaka kodu bulunurken, her ilçenin plakalarda kullanılacak harfleri ve sayıları bulunuyor. Çanakkale ilinin ilçelerine göre de farklı harfler ve plaka kodları bulunuyor.



17 Nerenin Plakası?



81 ilinde kendine ait plaka kodu bulunuyorken 17 plaka kodunun nereye ait olduğu en merak edilenlerden biridir. 17 Çanakkale ilinin plaka kodudur. Çanakkale iline kayıtlı olan bütün araçlarda 17 plaka kodu kullanılır.



Çanakkale İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Çanakkale merkez ilçenin plaka kodu ve harfleri ise; AC’ den AZ ile 001 den 999’a kadar, DA’ dan DZ ile 001 ila 999’ a kadar. EA ile EZ arasında 001 ila 999’ a kadar, FA ile FZ arsından 001 ile 999’a kadar. H harfi 001 ile 100 arasına kadar, K harfi 0001 ile 2500’ e kadar. M harfi 0001 ile 2999’a kadar. T harfi 0001 ile 2999’a kadarı merkez ilçede kullanılıyor.



Gelibolu ilçesinin plaka kodu ve harfleri; D 4000 ile 4499, K harfi 6601 ile 7000, M harfi 4000 ile 4499, PA ila PZ arası 001 ile 999’a kadar verilir. Aynı zamanda RA ile RZ arasında 001 ile 999, RA ile RZ aralığında 001 ile 999 ve T harfi 4000 ile 4499 aralığında verilmektedir.