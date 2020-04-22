18 Nerenin Plakası? Çankırı İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plakalar iki haneli numaralara sahiplerdir. Plakada bulunan ilk iki haneli rakamlar illerin alfabetik sıralamasının baş harflerine göre verilmiş numaralardır. Başta ilçe olan fakat daha sonra il olan birkaç il bulunuyor bu iller il olma sıralamalarına göre de plaka kodlarından sona eklenerek sayılır.



18 Nerenin Plakası?



Türkiye’nin bir ili olan Çankırı’nın plaka numarası 18’dir. Çankırı İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. Çankırı ili nüfusu 2019 yılı itibarı ile 195,789’dur. Çankırı ilinde 14 tane ilçe bulunmaktadır.



Çankırı İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Çankırı ilinin ilçelerine bağlı olarak plaka kodları ve harfleri değişmektedir. Her ilde her ilçeye göre farklı harflendirme ve rakamlar ile kodlandırma işlemleri yapılmıştır. Plakalar harfler ve rakamlardan oluşurlar. Araçların ön ve arka taraflarında bulunan plaka kodu ile bir araç diğer araçlardan ayrılır.



AC ile AZ aralığı 001 ile 999 aralığı Çankırı merkez

DA ile DF aralığı 001 ile 999 aralığı Çankırı merkez

KU ile KZ aralığı 001 ile 999 aralığı Kurşunlu

LA ile LZ aralığı 001 ile 999 Çerkeş

T harfi 0001 ile 9999 aralığı Çankırı merkez