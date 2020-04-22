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    HaberlerOtomobil Haberleri 18 Nerenin Plakası? Çankırı İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
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    22.04.2020 - 18:14 |

    18 Nerenin Plakası? Çankırı İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Türkiye’de bulunan taşıtların üzerinde plaka kodları bulunuyor. Plakalar üzerinde coğrafi ilişki kurularak bir numaralandırılma sistemi oluşmuştur. Plakalar tüm illere verilen sayılardır. 18 nerenin plakası? Çankırı ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? 18 plaka ile ilgili bilgileri derledik

    18 Nerenin Plakası? Çankırı İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Plakalar iki haneli numaralara sahiplerdir. Plakada bulunan ilk iki haneli rakamlar illerin alfabetik sıralamasının baş harflerine göre verilmiş numaralardır. Başta ilçe olan fakat daha sonra il olan birkaç il bulunuyor bu iller il olma sıralamalarına göre de plaka kodlarından sona eklenerek sayılır.

    18 Nerenin Plakası?

    Türkiye’nin bir ili olan Çankırı’nın plaka numarası 18’dir. Çankırı İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. Çankırı ili nüfusu 2019 yılı itibarı ile 195,789’dur. Çankırı ilinde 14 tane ilçe bulunmaktadır.

    Çankırı İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

    Çankırı ilinin ilçelerine bağlı olarak plaka kodları ve harfleri değişmektedir. Her ilde her ilçeye göre farklı harflendirme ve rakamlar ile kodlandırma işlemleri yapılmıştır. Plakalar harfler ve rakamlardan oluşurlar. Araçların ön ve arka taraflarında bulunan plaka kodu ile bir araç diğer araçlardan ayrılır.

    AC ile AZ aralığı 001 ile 999 aralığı Çankırı merkez
    DA ile DF aralığı 001 ile 999 aralığı Çankırı merkez
    KU ile KZ aralığı 001 ile 999 aralığı Kurşunlu
    LA ile LZ aralığı 001 ile 999 Çerkeş
    T harfi 0001 ile 9999 aralığı Çankırı merkez

     

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