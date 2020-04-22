19 Nerenin Plakası? Çorum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Türkiye de her ile ait plaka kodu bulunmaktadır. Her ilin plakası ile birlikte illere bağlı ilçeler için de harf plakaları bulunmaktadır. Bu plaka sistemi sayesinde her yeni araç için yeni plaka oluşturulabilmektedir. Plaka sistematiği sayesinde de her plakadan sadece bir tane olması ve kayıt altında tutulması mümkün olmaktadır. İşte 19 plakasına ait tüm bilgiler.
19 numarası ise trafik plaka kodu olarak kayıtlarda yerini almaktadır.
19 Nerenin Plakası?
19 plaka kodu Çorum iline aittir. Çorumda araç alıp plaka alan kişilerin plakaları 19 il plakası ile başlamaktadır. Çorum ilçelerine göre de harf plakası bulunmaktadır.
Çorum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Çorum Merkez
AC 001 – AZ 999
DA 001 – DZ 999
EA 001 – EA 999
EF 001 – EF 999
EN 001 – EP 999
ES 001 – ET 999
EV 001 – EZ 999
KA 001 – KZ 999
S 0001 – S 3000
M 0001 – M 3000
T 0001 – T 0999
Alaca İlçesi
LA 001 –LZ 999
LC 001 – LZ 999
M 3001 – M 3500
S 3001 – S 4000
T 2501 – T 3000
Bayat İlçesi
M 3501 –M 4000
PA 001 – PC 999
S 7001 – S 7500
T 3001 – T 3050
İskilip İlçesi
FA 001 – FA 999
FC 001 – FZ 999
M 4001 – M 4500
T 2001 – T 2500
S 4001 – S 4500
Mecitözü İlçesi
M 4501 – M 5000
NA 001 – ND 999
NC 001 – ND 999
S 4501 – S 5000
T 4000 – T 4500
Osmancık İlçesi
EC 001 – EC 999
EH 001 – EH 999
EL 001 – EL 999
EU 001 – EU 999
HA 001 – HF 999
HH 001 – HH 999
M 5001 – M 5500
S 5001 – S 6000
T 1501 – T 2000
Kargı İlçesi
M 6001 – M 6500
RA 001 – RA 999
RC 001 – RE 999
S 7501 – S 8000
Ortaköy İlçesi
M 6501 – M 7001
S 8001 – S 8500
ZA 001 – ZA 999
Sungurlu İlçesi
ED 001 –EE 999
EK 001 – EK 999
ER 001 – ER 999
M 5501 – M 6000
S 6001 – S 7000
SA 001 –SK 999
T 1000 – T 1500