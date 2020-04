19 Nerenin Plakası? Çorum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

19 numarası ise trafik plaka kodu olarak kayıtlarda yerini almaktadır.



19 Nerenin Plakası?



19 plaka kodu Çorum iline aittir. Çorumda araç alıp plaka alan kişilerin plakaları 19 il plakası ile başlamaktadır. Çorum ilçelerine göre de harf plakası bulunmaktadır.



Çorum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri



Çorum Merkez

AC 001 – AZ 999

DA 001 – DZ 999

EA 001 – EA 999

EF 001 – EF 999

EN 001 – EP 999

ES 001 – ET 999

EV 001 – EZ 999

KA 001 – KZ 999

S 0001 – S 3000

M 0001 – M 3000

T 0001 – T 0999



Alaca İlçesi

LA 001 –LZ 999

LC 001 – LZ 999

M 3001 – M 3500

S 3001 – S 4000

T 2501 – T 3000



Bayat İlçesi

M 3501 –M 4000

PA 001 – PC 999

S 7001 – S 7500

T 3001 – T 3050



İskilip İlçesi

FA 001 – FA 999

FC 001 – FZ 999

M 4001 – M 4500

T 2001 – T 2500

S 4001 – S 4500



Mecitözü İlçesi

M 4501 – M 5000

NA 001 – ND 999

NC 001 – ND 999

S 4501 – S 5000

T 4000 – T 4500



Osmancık İlçesi

EC 001 – EC 999

EH 001 – EH 999

EL 001 – EL 999

EU 001 – EU 999

HA 001 – HF 999

HH 001 – HH 999

M 5001 – M 5500

S 5001 – S 6000

T 1501 – T 2000



Kargı İlçesi

M 6001 – M 6500

RA 001 – RA 999

RC 001 – RE 999

S 7501 – S 8000



Ortaköy İlçesi

M 6501 – M 7001

S 8001 – S 8500

ZA 001 – ZA 999



Sungurlu İlçesi

ED 001 –EE 999

EK 001 – EK 999

ER 001 – ER 999

M 5501 – M 6000

S 6001 – S 7000

SA 001 –SK 999

T 1000 – T 1500