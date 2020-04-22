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    HaberlerOtomobil Haberleri 19 Nerenin Plakası? Çorum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
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    22.04.2020 - 18:17 |

    19 Nerenin Plakası? Çorum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Türkiye de her ile ait plaka kodu bulunmaktadır. Her ilin plakası ile birlikte illere bağlı ilçeler için de harf plakaları bulunmaktadır. Bu plaka sistemi sayesinde her yeni araç için yeni plaka oluşturulabilmektedir. Plaka sistematiği sayesinde de her plakadan sadece bir tane olması ve kayıt altında tutulması mümkün olmaktadır. İşte 19 plakasına ait tüm bilgiler.

    19 Nerenin Plakası? Çorum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    19 numarası ise trafik plaka kodu olarak kayıtlarda yerini almaktadır.

    19 Nerenin Plakası?

    19 plaka kodu Çorum iline aittir. Çorumda araç alıp plaka alan kişilerin plakaları 19 il plakası ile başlamaktadır. Çorum ilçelerine göre de harf plakası bulunmaktadır.

    Çorum İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Çorum Merkez
    AC 001 – AZ 999
    DA 001 – DZ 999
    EA 001 – EA 999
    EF 001 – EF 999
    EN 001 – EP 999
    ES 001 – ET 999
    EV 001 – EZ 999
    KA 001 – KZ 999
    S 0001 – S 3000
    M 0001 – M 3000
    T 0001 – T 0999

    Alaca İlçesi
    LA 001 –LZ 999
    LC 001 – LZ 999
    M 3001 – M 3500
    S 3001 – S 4000
    T 2501 – T 3000

    Bayat İlçesi
    M 3501 –M 4000
    PA 001 – PC 999
    S 7001 – S 7500
    T 3001 – T 3050

    İskilip İlçesi
    FA 001 – FA 999
    FC 001 – FZ 999
    M 4001 – M 4500
    T 2001 – T 2500
    S 4001 – S 4500

    Mecitözü İlçesi
    M 4501 – M 5000
    NA 001 – ND 999
    NC 001 – ND 999
    S 4501 – S 5000
    T 4000 – T 4500

    Osmancık İlçesi
    EC 001 – EC 999
    EH 001 – EH 999
    EL 001 – EL 999
    EU 001 – EU 999
    HA 001 – HF 999
    HH 001 – HH 999
    M 5001 – M 5500
    S 5001 – S 6000
    T 1501 – T 2000

    Kargı İlçesi
    M 6001 – M 6500
    RA 001 – RA 999
    RC 001 – RE 999
    S 7501 – S 8000

    Ortaköy İlçesi
    M 6501 – M 7001
    S 8001 – S 8500
    ZA 001 – ZA 999

    Sungurlu İlçesi
    ED 001 –EE 999
    EK 001 – EK 999
    ER 001 – ER 999
    M 5501 – M 6000
    S 6001 – S 7000
    SA 001 –SK 999
    T 1000 – T 1500

     

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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