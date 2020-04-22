20 Nerenin Plakası? Denizli İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Denizli ilçelerine ait plaka kodları ve harfleri de farklıdır. Denizli meşhur Denizli horozunun yetiştiği topraklardır. Antik kentleri ve travertenleri ile de meşhur olan şehir, ilk trafik plakası olarak 20 kullanmaktadır.



20 Nerenin Plakası?



Yaklaşık bir milyon nüfusu ile Denizli, Ege bölgesinde olsa da farklı bölgelerle sınır komşusu olması itibari ile farklı iklim özelliklerine sahiptir. Şehir dağcılık sporu ile ilgisi olanlar için de bir uğrak noktasıdır. Tarihi eserleri, nehirleri ve gölleri ile mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirlerarasında yer alır.



Denizli İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Denizli Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile birlikte il olmuştur. Daha önceden Aydın Livasına bağlı bir kaza idi. Merkez ilçesi de dahil olmak üzerinde Denizli’nin 20 ilçesi bulunur. Her ilçeye ait plaka kodu önce il plaka kodu ile başlar. Sonrasında ilçeye ait harfler kullanılır. Son üç rakam ise başvuru sırası takip edilerek verilir.

Merkez--- AC- AZ Çal— NA- NZ Çardak ----UA-UZ

Tavas ---- HA- HZ Buldan— RA-RZ Serinhisar—VA-VZ

Acıpayam-- KA- KZ Sarayköy—SA-SZ Kale--- K

Çivril --- LA- LZ Güney--- TA-TZ