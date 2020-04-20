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    HaberlerOtomobil Haberleri 2021 Volkswagen Nivus'un görselleri paylaşıldı!
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    20.04.2020 - 10:06 |

    2021 Volkswagen Nivus'un görselleri paylaşıldı!

    Volkswagen'in Brezilya bölümü son rötuşlarını yaptıkları yeni Nivus crossover modelinin kamuflajlı prototipinin fotoğraflarını paylaştı.

    2021 Volkswagen Nivus'un görselleri paylaşıldı!

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, bir süredir kompakt bir crossover modeli üzerinde çalıştığı biliniyor.

    Nivus olarak adlandırılan yeni modelin coupe görünümüne sahip olacağı ve ilk olarak Güney Amerika ülkelerinde satılacağı söylense de daha sonra aracın Avrupa'da da satışa çıkacağı açıklanmıştı.

    Volkswagen, meraklılar için yeni Nivus modelinin 2 adet kamuflajlı fotoğrafını yayınladı ve bazı önemli bilgiler verdi.

    2021 Volkswagen Nivusun görselleri paylaşıldı

    Volkswagen Nivus’un özellikleri

    Volkswagen Nivus, ilk olarak Brezilya'da üretilecek ve daha sonra Avrupa üretimine geçilecek. Yapılan açıklamada haziran ayında Brezilya'daki kullanıcılarla buluşacak araç, Avrupa ülkelerine ise çok yüksek ihtimalle yıl sonuna doğru gelecek.

    Uygun fiyatlı satışa çıkması beklenen ve Polo ile aynı platformu paylaşacak Nivus, özellikle spor görünümü sayesinde ilgi çekmeyi planlıyor.

    3 silindirli 1.0 TSI ünite ile gelecek Volkswagen Nivus, 128 beygir güç ile 200 Nm tork üretecek. 6 ileri DSG şanzımana sahip otomobilde ayrıca 415 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

    Volkswagen Nivus'un ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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