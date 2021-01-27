2030'a kadar tüm modelleri elektrikli olacak

Japon otomotiv üreticisi Nissan, önümüzdeki yıllarda tüm modellerinde elektrikli birer alternatif sunacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2030 yılı itibariyle pazardaki tüm Nissan modellerinin elektrikle çalışan versiyonlarının da satışa sunulmuş olacağı kaydedildi.

Japon markanın söz konusu planının, 2050 yılında karbon ayak izini azaltma hedefi çerçevesinde hazırlandığı bildirildi.

Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Karbonsuz bir toplum yaratmaya ve iklim değişikliğine karşı küresel çabayı hızlandırmaya kararlıyız" dedi.

Nissan’ın planları, küresel otomobil üreticilerinin dizel araçlardan elektrikli ve hibrit modellere geçişi ile paralellik gösteriyor.

Japonya'nın hibrit araçlar ve yakıt hücreli araçlar da dahil olmak üzere elektrikli otomobillere geçerek 2030'ların ortalarına kadar fosil yakıtlı araçların satışını durdurma kararı da Nissan'ın atacağı adımda etkili oldu.

Japonya 'yeşil büyüme stratejisi' adı verilen plan kapsamında 2030 yılı itibariyle ülkede fosit yakıtlı araçların satışını sona erdirmeyi hedefliyor. Ülkenin, 2050 yılına kadar da yenilebilir enerji kaynaklarına daha fazla yönelerek karbon ayak izini azaltma hedefi bulunuyor.