22 Nerenin Plakası? Edirne İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları, trafikte aktif olarak bulunan kişilerin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Plaka kodlarını merak edenler, 22 nerenin plakasıdır diye merak etmektedir. 22 plaka kodu ve bu koda ait şehrin ilçelerinin plaka kodları araştırılan konuların başında gelmektedir. 22 plaka kodunun hangi ilimize ait olduğu, bu ilin ilçelerinin plaka kodlarını detaylarıyla derledik.
22 plaka kodu Edirne ilimize aittir. Edirne'nin plaka kodu olan 22, Edirne yolu istikametinde sıklıkla rastlanan bir koddur. İlimizin plaka kodu 22 olmakla birlikte, her ilçesinin farklı plaka kodu ve harfi bulunmaktadır.
22 Nerenin Plakası?
Edirne'ye ait olan 22 plaka kodu, Edirne kara yolları istikametinde görülmektedir. 22 plaka koduna sahip olan araçlar Edirne'de üretilmiş ya da Edirne'den satışa sunulmuş olan araçlardır. Şehirlerarası otobüslerde de Edirne'ye ait olan araçlar 22 plaka koduna sahiptir.
Edirne İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Türkiye'de 81 il bulunmakta ve her ilin farklı bir plaka kodu bulunmaktadır. Kara yollarının düzeni ve kontrolü adına bu durum gereklilik taşımaktadır. 22 plaka kodu ise Edirne iline aittir. Ancak tüm illerde olduğu gibi Edirne'nin de ilçeleri farklı plaka kodu ve harflerine sahiptir.
Merkez:
22 AC 001 22 AZ 999
22 DA 001 22 DZ 999
22 EA 001 22 EZ 999
22 HA 001 22 HZ 999
22 M 001 22 M 3999
22 MA 001 22 MA 299
22 MA 500 22 MA 999
22 NA 500 22 NZ 999
22 T 0001 22 T 3999
22 T 8500 22 T 9499
22 S 0001 22 S 9999
Keşan :
22 FA 001 – 22 FZ 999
22 M 4000 – 22 M 5999
22 M 8000 – 22 M 8499
22 MA 300 – 22 MA 499
22 RA 001 – 22 RZ 999
22 S 4000 – 22 S 5999
22 T 4000 – 22 T 5999
22 T 8000 – 22 T 8499
Uzunköprü:
22 LA 001 – 22 LZ 999
22 T 6000 – 22 T 7499
22 T 9500 – 22 T 9749
22 UA 001 – 22 UZ 999
Havsa:
22 KA 001 – 22 KZ 999
22 T 7500 – 22 T 7999
İpsala:
22 M 9750 – 22 M 9769
22 MA 601 – 22 MA 700
22 PA 001 – 22 PZ 999
22 S 3000 – 22 S 3099
22 T 9750 – 22 T 9999