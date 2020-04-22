22 Nerenin Plakası? Edirne İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

22 plaka kodu Edirne ilimize aittir. Edirne'nin plaka kodu olan 22, Edirne yolu istikametinde sıklıkla rastlanan bir koddur. İlimizin plaka kodu 22 olmakla birlikte, her ilçesinin farklı plaka kodu ve harfi bulunmaktadır.



22 Nerenin Plakası?



Edirne'ye ait olan 22 plaka kodu, Edirne kara yolları istikametinde görülmektedir. 22 plaka koduna sahip olan araçlar Edirne'de üretilmiş ya da Edirne'den satışa sunulmuş olan araçlardır. Şehirlerarası otobüslerde de Edirne'ye ait olan araçlar 22 plaka koduna sahiptir.



Edirne İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Türkiye'de 81 il bulunmakta ve her ilin farklı bir plaka kodu bulunmaktadır. Kara yollarının düzeni ve kontrolü adına bu durum gereklilik taşımaktadır. 22 plaka kodu ise Edirne iline aittir. Ancak tüm illerde olduğu gibi Edirne'nin de ilçeleri farklı plaka kodu ve harflerine sahiptir.



Merkez:

22 AC 001 22 AZ 999

22 DA 001 22 DZ 999

22 EA 001 22 EZ 999

22 HA 001 22 HZ 999

22 M 001 22 M 3999

22 MA 001 22 MA 299

22 MA 500 22 MA 999

22 NA 500 22 NZ 999

22 T 0001 22 T 3999

22 T 8500 22 T 9499

22 S 0001 22 S 9999



Keşan :

22 FA 001 – 22 FZ 999

22 M 4000 – 22 M 5999

22 M 8000 – 22 M 8499

22 MA 300 – 22 MA 499

22 RA 001 – 22 RZ 999

22 S 4000 – 22 S 5999

22 T 4000 – 22 T 5999

22 T 8000 – 22 T 8499



Uzunköprü:

22 LA 001 – 22 LZ 999

22 T 6000 – 22 T 7499

22 T 9500 – 22 T 9749

22 UA 001 – 22 UZ 999



Havsa:

22 KA 001 – 22 KZ 999

22 T 7500 – 22 T 7999



İpsala:

22 M 9750 – 22 M 9769

22 MA 601 – 22 MA 700

22 PA 001 – 22 PZ 999

22 S 3000 – 22 S 3099

22 T 9750 – 22 T 9999