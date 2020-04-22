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    HaberlerOtomobil Haberleri 22 Nerenin Plakası? Edirne İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
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    22.04.2020 - 18:24 |

    22 Nerenin Plakası? Edirne İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Plaka kodları, trafikte aktif olarak bulunan kişilerin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Plaka kodlarını merak edenler, 22 nerenin plakasıdır diye merak etmektedir. 22 plaka kodu ve bu koda ait şehrin ilçelerinin plaka kodları araştırılan konuların başında gelmektedir. 22 plaka kodunun hangi ilimize ait olduğu, bu ilin ilçelerinin plaka kodlarını detaylarıyla derledik.

    22 Nerenin Plakası? Edirne İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    22 plaka kodu Edirne ilimize aittir. Edirne'nin plaka kodu olan 22, Edirne yolu istikametinde sıklıkla rastlanan bir koddur. İlimizin plaka kodu 22 olmakla birlikte, her ilçesinin farklı plaka kodu ve harfi bulunmaktadır.

    22 Nerenin Plakası?

    Edirne'ye ait olan 22 plaka kodu, Edirne kara yolları istikametinde görülmektedir. 22 plaka koduna sahip olan araçlar Edirne'de üretilmiş ya da Edirne'den satışa sunulmuş olan araçlardır. Şehirlerarası otobüslerde de Edirne'ye ait olan araçlar 22 plaka koduna sahiptir.

    Edirne İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

    Türkiye'de 81 il bulunmakta ve her ilin farklı bir plaka kodu bulunmaktadır. Kara yollarının düzeni ve kontrolü adına bu durum gereklilik taşımaktadır. 22 plaka kodu ise Edirne iline aittir. Ancak tüm illerde olduğu gibi Edirne'nin de ilçeleri farklı plaka kodu ve harflerine sahiptir.

    Merkez:
    22 AC 001 22 AZ 999
    22 DA 001 22 DZ 999
    22 EA 001 22 EZ 999
    22 HA 001 22 HZ 999
    22 M 001 22 M 3999
    22 MA 001 22 MA 299
    22 MA 500 22 MA 999
    22 NA 500 22 NZ 999
    22 T 0001 22 T 3999
    22 T 8500 22 T 9499
    22 S 0001 22 S 9999

    Keşan :
    22 FA 001 – 22 FZ 999
    22 M 4000 – 22 M 5999
    22 M 8000 – 22 M 8499
    22 MA 300 – 22 MA 499
    22 RA 001 – 22 RZ 999
    22 S 4000 – 22 S 5999
    22 T 4000 – 22 T 5999
    22 T 8000 – 22 T 8499

    Uzunköprü:
    22 LA 001 – 22 LZ 999
    22 T 6000 – 22 T 7499
    22 T 9500 – 22 T 9749
    22 UA 001 – 22 UZ 999

    Havsa:
    22 KA 001 – 22 KZ 999
    22 T 7500 – 22 T 7999

    İpsala:
    22 M 9750 – 22 M 9769
    22 MA 601 – 22 MA 700
    22 PA 001 – 22 PZ 999
    22 S 3000 – 22 S 3099
    22 T 9750 – 22 T 9999

     

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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