24 Nerenin Plakası? Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 24 numaralı plaka kodudur. Peki 24 nerenin plakası? Erzincan ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile açıkladık.
Ülkemizde bulunan 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Erzincan ili de bunlardan birisidir. 24 numaralı plaka kodu ülkemizde Erzincan iline ait bir plaka kodudur.
24 Nerenin Plakası?
24 numaralı plaka ülkemizde doğuda yer alan Erzincan iline aittir. Araçların plakasında yer alan kod 24 numarası ise bu aracın Erzincan iline ait olduğu bilinmektedir.
Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Erzincan Merkez Plaka Harf Grupları:
- 24 AC 001-24 AZ 999
- 24 DC 001-24 DD 999
- 24 DF 001-24 DT 999
- 24 DY 001-24 DZ 999
- 24 M 0001-24 M 3500
- 24 M 5501-24 M 6000
- 24 M 7001-24 M 9000
- 24 T 0001-24 T 1000
- 24 T 2001-24 T 2500
- 24 T 3001-24 T 4500
Tercan İlçesi Plaka Harf Grupları:
24 DA 001-24 DA 999
24 DU 001-24 DU 999
24 M 3501-24 M 4500
24 M 1001-24 T 1500
Çayırlı İlçesi Plaka Harf Grupları:
24 DE 001-24 DE 999
24 M 4501-24 M 5500
24 T 1501-24 T 2000
Refahiye İlçesi Plaka Harf Grupları:
24 FA 001-24 FA 999
24 M 6001-24 M 7000
24 T 2501-24 T 3000
Üzümlü İlçesi Plaka Harf Grupları:
24 M 9001-24 M 9999
24 T 4501-24 T 5000
24 UA 001-24 UF 999