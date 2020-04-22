24 Nerenin Plakası? Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Erzincan ili de bunlardan birisidir. 24 numaralı plaka kodu ülkemizde Erzincan iline ait bir plaka kodudur.



24 Nerenin Plakası?



24 numaralı plaka ülkemizde doğuda yer alan Erzincan iline aittir. Araçların plakasında yer alan kod 24 numarası ise bu aracın Erzincan iline ait olduğu bilinmektedir.



Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Erzincan Merkez Plaka Harf Grupları:



- 24 AC 001-24 AZ 999

- 24 DC 001-24 DD 999

- 24 DF 001-24 DT 999

​​​​​​​- 24 DY 001-24 DZ 999

​​​​​​​- 24 M 0001-24 M 3500

- 24 M 5501-24 M 6000

- 24 M 7001-24 M 9000

- 24 T 0001-24 T 1000

- 24 T 2001-24 T 2500

- 24 T 3001-24 T 4500



Tercan İlçesi Plaka Harf Grupları:



24 DA 001-24 DA 999

​​​​​​​24 DU 001-24 DU 999

​​​​​​​24 M 3501-24 M 4500

​​​​​​​24 M 1001-24 T 1500



Çayırlı İlçesi Plaka Harf Grupları:



​​​​​​​24 DE 001-24 DE 999

​​​​​​​24 M 4501-24 M 5500

​​​​​​​24 T 1501-24 T 2000



Refahiye İlçesi Plaka Harf Grupları:



​​​​​​​24 FA 001-24 FA 999

​​​​​​​24 M 6001-24 M 7000

​​​​​​​24 T 2501-24 T 3000



Üzümlü İlçesi Plaka Harf Grupları:



​​​​​​​24 M 9001-24 M 9999

​​​​​​​24 T 4501-24 T 5000

​​​​​​​24 UA 001-24 UF 999