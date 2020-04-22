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    HaberlerOtomobil Haberleri 24 Nerenin Plakası? Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
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    22.04.2020 - 18:34 |

    24 Nerenin Plakası? Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 24 numaralı plaka kodudur. Peki 24 nerenin plakası? Erzincan ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile açıkladık.

    24 Nerenin Plakası? Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Ülkemizde bulunan 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Erzincan ili de bunlardan birisidir. 24 numaralı plaka kodu ülkemizde Erzincan iline ait bir plaka kodudur.

    24 Nerenin Plakası?

    24 numaralı plaka ülkemizde doğuda yer alan Erzincan iline aittir. Araçların plakasında yer alan kod 24 numarası ise bu aracın Erzincan iline ait olduğu bilinmektedir.

    Erzincan İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

    Erzincan Merkez Plaka Harf Grupları:

    - 24 AC 001-24 AZ 999
    - 24 DC 001-24 DD 999
    - 24 DF 001-24 DT 999
    ​​​​​​​- 24 DY 001-24 DZ 999
    ​​​​​​​- 24 M 0001-24 M 3500
    - 24 M 5501-24 M 6000
    - 24 M 7001-24 M 9000
    - 24 T 0001-24 T 1000
    - 24 T 2001-24 T 2500
    - 24 T 3001-24 T 4500

    Tercan İlçesi Plaka Harf Grupları:

    24 DA 001-24 DA 999
    ​​​​​​​24 DU 001-24 DU 999
    ​​​​​​​24 M 3501-24 M 4500
    ​​​​​​​24 M 1001-24 T 1500

    Çayırlı İlçesi Plaka Harf Grupları:

    ​​​​​​​24 DE 001-24 DE 999
    ​​​​​​​24 M 4501-24 M 5500
    ​​​​​​​24 T 1501-24 T 2000

    Refahiye İlçesi Plaka Harf Grupları:

    ​​​​​​​24 FA 001-24 FA 999
    ​​​​​​​24 M 6001-24 M 7000
    ​​​​​​​24 T 2501-24 T 3000

    Üzümlü İlçesi Plaka Harf Grupları:

    ​​​​​​​24 M 9001-24 M 9999
    ​​​​​​​24 T 4501-24 T 5000
    ​​​​​​​24 UA 001-24 UF 999

     

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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