25 otobüsü Fas'a gönderiyor!

Atak, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle kullanıldığı her coğrafyada da sürücü ve işletmecisine avantaj sağlıyor. Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Kuzey Afrika’daki teslimat bizim için mutluluk verici. Yakın gelecekte bu pazarda da güçlenerek genişleyeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Karsan, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer alan Atak ile farklı ülkelerin tercihi olmaya devam ediyor. Son olarak Karsan, toplu taşımada kullanılmak üzere Fas’a 25 adet Atak otobüsünün teslimatını gerçekleştirdi. Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde bizim için yeni ve önem verdiğimiz bir pazar olan Kuzey Afrika’daki teslimat hepimiz için mutluluk verici. Yakın gelecekte bu pazarda da güçlenerek genişleyeceğimize inanıyoruz” diye konuştu. Fas’ta faaliyet gösteren özel bir taşıma şirketine teslim edilen ve Euro 5 normlu motor özellikleriyle donatılan Atak, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer alıyor.