01.04.2020 - 09:40 |
3 marka logolarını değiştirdi!
Dünyaca ünlü Alman otomobil devleri, Volkswagen, Audi ve Mercedes sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için logolarını değiştirdiler.
Corona virüs salgının en çok vurduğu sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe, salgının yayılmasını engellemek için büyük önemi olan sosyal mesafeye yönelik adımlar atılıyor.
Bu kapsamda, kamuoyuna sosyal mesafenin korunması mesajı vermeye çalışan markalar logolarını da buna uygun olacak şekilde işin içine katıyor.
Volkswagen harfleri, Audi halkaları ayırdı
Bu markalarda Volkswagen, logosunda iç içe geçen 'V' ve 'W' harflerini birbirinden ayırırken, Alman üretici Audi'de logosunda iç içe geçen dört halkanın arasını açarak sosyal mesafenin önemine vurgu yapıyor.
Mercedes de yıldızı ayırdı
Bir diğer Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz de, logosunda halkanı içinde yer alan yıldızını, halkadan ayırarak kamuoyuna sosyal mesafe mesajı veriyor.