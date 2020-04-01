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    HaberlerOtomobil Haberleri 3 marka logolarını değiştirdi!
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    01.04.2020 - 09:40 |

    3 marka logolarını değiştirdi!

    Dünyaca ünlü Alman otomobil devleri, Volkswagen, Audi ve Mercedes sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için logolarını değiştirdiler.

    3 marka logolarını değiştirdi!

    Corona virüs salgının en çok vurduğu sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe, salgının yayılmasını engellemek için büyük önemi olan sosyal mesafeye yönelik adımlar atılıyor.

    Bu kapsamda, kamuoyuna sosyal mesafenin korunması mesajı vermeye çalışan markalar logolarını da buna uygun olacak şekilde işin içine katıyor.

    3 marka logolarını değiştirdi

    Volkswagen harfleri, Audi halkaları ayırdı

    Bu markalarda Volkswagen, logosunda iç içe geçen 'V' ve 'W' harflerini birbirinden ayırırken, Alman üretici Audi'de logosunda iç içe geçen dört halkanın arasını açarak sosyal mesafenin önemine vurgu yapıyor.

    Mercedes de yıldızı ayırdı

    Bir diğer Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz de, logosunda halkanı içinde yer alan yıldızını, halkadan ayırarak kamuoyuna sosyal mesafe mesajı veriyor.

    3 marka logolarını değiştirdi

      Magazin Haberleri Bülteni (1 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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