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    HaberlerOtomobil Haberleri 5 milyon kilometrede hiç parça değiştirmedi
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    25.03.2020 - 09:30 |

    5 milyon kilometrede hiç parça değiştirmedi

    Alman araç paylaşım servisi CleverShuttle, sıfır emisyonlu Toyota Mirai filosuyla 5 milyon kilometrenin üzerinde yol kat ettiğini açıkladı.

    5 milyon kilometrede hiç parça değiştirmedi

    2017’nin Eylül ayında Hamburg’da 20 adet Toyota Mirai ile başlayan Toyota ve CleverShuttle filo iş birliği Almanya’nın çeşitli lokasyonlarında toplam 45 adede ulaştı. Bu süreç boyunca periyodik bakımların haricinde Toyota Mirai’ler hiçbir tamire veya parça değişikliğine ihtiyaç duymadan hizmet sunmaya devam etti. Toyota Mirai ilk olarak 2014 yılında tanıtılırken, 2015’ten bu yana ise Avrupa’da da satışa sunuluyor.

    5 milyon kilometrede hiç parça değiştirmedi

    Hidrojenle çalışıyor

    Hidrojen yakıt hücreli bir sedan olan Toyota Mirai, maksimum konfor ve en üst düzey çevreci sürüş sağlıyor. 154 HP güce sahip sıfır emisyonlu Toyota Mirai, ilerlemek için sadece hidrojene ihtiyaç duyuyor ve enerji gereksinimi yakıt hücresinde elektriğe dönüştürülüyor. Havaya sadece su buharı salımı yapan Toyota Mirai tek bir depoyla 500 kilometreye kadar yol alabiliyor ve yakıt deposu ise 3 dakikadan daha kısa bir sürede doluyor. Toyota, bu yılın sonunda Japonya’da ikinci nesil Mirai’nin üretimine başlayacak. Yeni nesil Mirai, daha dikkat çekici tasarımıyla birlikte daha uzun menzil sunacak.

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