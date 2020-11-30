830 parçalık bir süper otomobil!

10 yaş ve üstü için geliştirilen bu süper spor otomobilin küçültülmüş versiyonu, McLaren heyecanını hissettirecek özelliklere de sahip. Belki 4 lt 814 beygirlik çift turbo motorun homurtusunu duyamıyor olabilirsiniz, ancak motor pistonlarının hareket ettiğini söyleyebilirim. Bunun yanında yukarı doğru açılan kapılar, arka rüzgarlığı da cabası. En önemlisi de, bu aracı da, tıpkı orijinali gibi elde üretmiş olacak alanlar... Bu yılın başında piyasaya çıkacağı söylenen LEGO McLaren Senna GTR’ın ABD’de 50 dolarlık etikete sahip olacağı belirtiliyor.