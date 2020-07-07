BİST119.1280.54EURO7.75-0.12USD6.860.11ALTIN394.080.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Ağır vasıtalara özel lastik!
    ABONE OL
    07.07.2020 - 17:03 |

    Ağır vasıtalara özel lastik!

    Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon’un ağır ticari vasıtalar için tasarladığı çok yönlü treyler lastiği “ST:01 Plus”; kullanıcılarına daha yüksek aşınma direnci, her mevsim üstün kilometre performansı, uzun ömür ve yüksek kaplanabilirlik özelliklerini bir arada sunuyor.

    Ağır vasıtalara özel lastik!

    Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, ağır ticari vasıtalar için tasarladığı çok yönlü treyler lastiği “ST:01 Plus” ile kullanıcılarına üstün kilometre performansı, yüksek kaplanabilirlik, aşındırıcı zeminlerde dayanıklılık ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Seri,385/65R 22.5 ölçüsünde satışa sunuluyor.

    Her mevsim yüksek performans sunmak için özel olarak tasarlandı

    Lastik sırtı ve yanakları, her mevsim yanal kuvvetlere ve taban alanındaki aşınmalara karşı koymak için özel olarak tasarlanan “ST:01 Plus”, kullanıcılara daha fazla dayanıklılık ve kilometre ömrü sunuyor. Optimize edilmiş kanal geometrisi sayesinde yanal darbelere karşı yüksek direnç ve ıslak zeminlerde üstün tutunma sağlıyor. Bu kanallarda bulunan taş iticiler, taş batmalarını engelleyerek uzun karkas ömrü vadediyor.

    Güçlendirilmiş omuz bölgesiyle darbelere ve kaymalara karşı daha yüksek direnç

    ST:01 Plus, ortasındaki 3 blok üzerinde bulunan enine lamelleri ile kış koşullarında ve kaygan yol yüzeylerinde üstün tutunma sağlarken güçlendirilmiş omuz bölgesi, yanal darbelere ve kaymalara karşı daha fazla direnç ve dayanıklılık sunuyor.

    Çok yönlü ve her mevsim kullanım için uygun olan Prometeon “ST:01 Plus”, güvenlik ve dayanıklılığı garanti eden 3PMSF (3 tepeli kar tanesi) ve M+S işaretlemesine de sahip.

      Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Mavi Bebek oyunu nedir? Mavi Bebek tehlikeli mi?

      Mavi Bebek oyunu nedir? Mavi Bebek tehlikeli mi?

      Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

      Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

      CHP'de kurultay kulisleri hareketli

      CHP'de kurultay kulisleri hareketli

      Son dakika... Diyanet'ten hac açıklaması!

      Son dakika... Diyanet'ten hac açıklaması!

      Sıradaki Haber