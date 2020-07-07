Ağır vasıtalara özel lastik!

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, ağır ticari vasıtalar için tasarladığı çok yönlü treyler lastiği “ST:01 Plus” ile kullanıcılarına üstün kilometre performansı, yüksek kaplanabilirlik, aşındırıcı zeminlerde dayanıklılık ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Seri,385/65R 22.5 ölçüsünde satışa sunuluyor.

Her mevsim yüksek performans sunmak için özel olarak tasarlandı

Lastik sırtı ve yanakları, her mevsim yanal kuvvetlere ve taban alanındaki aşınmalara karşı koymak için özel olarak tasarlanan “ST:01 Plus”, kullanıcılara daha fazla dayanıklılık ve kilometre ömrü sunuyor. Optimize edilmiş kanal geometrisi sayesinde yanal darbelere karşı yüksek direnç ve ıslak zeminlerde üstün tutunma sağlıyor. Bu kanallarda bulunan taş iticiler, taş batmalarını engelleyerek uzun karkas ömrü vadediyor.

Güçlendirilmiş omuz bölgesiyle darbelere ve kaymalara karşı daha yüksek direnç

ST:01 Plus, ortasındaki 3 blok üzerinde bulunan enine lamelleri ile kış koşullarında ve kaygan yol yüzeylerinde üstün tutunma sağlarken güçlendirilmiş omuz bölgesi, yanal darbelere ve kaymalara karşı daha fazla direnç ve dayanıklılık sunuyor.

Çok yönlü ve her mevsim kullanım için uygun olan Prometeon “ST:01 Plus”, güvenlik ve dayanıklılığı garanti eden 3PMSF (3 tepeli kar tanesi) ve M+S işaretlemesine de sahip.