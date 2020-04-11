Alman otomotiv endüstrisinden Merkel'e 'Corona' mektubu

Mektupta, otomotiv endüstrisinde elinde stok bulunduran şirketlerin yakında iflas noktasına gelebileceği kaydedilerek, üretim ve satışların durma noktasına geldiği anda ise, üretimin bir daha başlayamayabileceği uyarısı yapıldı.

Corona virüs krizinin vurduğu sektörlerden biri olan otomotivde, üreticiler yeniden üretime başlamanın yollarını arıyor.

Avrupa'nın otomotiv üssü Almanya'da ise, otomotiv üreticileri virüs yüzünden üretime ara verilen fabrikaları açmak ve bayilerde araç satışına uygun bir ortam yaratılması amacıyla Başbakan Angela Merkel'in kapısını çaldılar.

Ülkedeki sanayiciler ve işçi sendikalarının içinde olduğu otomotiv lobisi, Merkel'e hitaben bir mektup kaleme aldı.

Bloomberg'in haberine göre, mektupta yer alan ifadelerde, otomotiv endüstrisinde elinde stok bulunduran şirketlerin yakında iflas noktasına gelebileceği kaydedilerek, üretim ve satışların durma noktasına geldiği anda ise, üretimin bir daha başlayamayabileceği uyarısı yapıldı.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nden (VDA) yapılan açıklamada ise, Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturan otomotiv sektörünün, üretime geçici olarak ara veren fabrikalardan dolayı son bir ay için 1.47 milyon araçlık kayıp yaşadığı bildirildi.

Almanya'da Corona virüs salgınına alınan önlemler kapsamında, birçok otomobil bayisi kapısına kilit vurmuştu.