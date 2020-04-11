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    HaberlerOtomobil Haberleri Alman otomotiv endüstrisinden Merkel'e 'Corona' mektubu
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    11.04.2020 - 10:16 |

    Alman otomotiv endüstrisinden Merkel'e 'Corona' mektubu

    Corona virüs salgını nedeniyle Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 38 azaldığı Almanya'da, otomotiv endüstrisi Başbakan Merkel'in kapısını çaldı. Aralarında üreticiler ve işçi sendikalarının olduğu ülkenin otomotiv lobisi, salgına önlem olarak kapanan bayilerin yeniden açılması için Başbakan'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

    Alman otomotiv endüstrisinden Merkel'e 'Corona' mektubu

    Mektupta, otomotiv endüstrisinde elinde stok bulunduran şirketlerin yakında iflas noktasına gelebileceği kaydedilerek, üretim ve satışların durma noktasına geldiği anda ise, üretimin bir daha başlayamayabileceği uyarısı yapıldı.

    Corona virüs krizinin vurduğu sektörlerden biri olan otomotivde, üreticiler yeniden üretime başlamanın yollarını arıyor.

    Avrupa'nın otomotiv üssü Almanya'da ise, otomotiv üreticileri virüs yüzünden üretime ara verilen fabrikaları açmak ve bayilerde araç satışına uygun bir ortam yaratılması amacıyla Başbakan Angela Merkel'in kapısını çaldılar.

    Ülkedeki sanayiciler ve işçi sendikalarının içinde olduğu otomotiv lobisi, Merkel'e hitaben bir mektup kaleme aldı.

    Bloomberg'in haberine göre, mektupta yer alan ifadelerde, otomotiv endüstrisinde elinde stok bulunduran şirketlerin yakında iflas noktasına gelebileceği kaydedilerek, üretim ve satışların durma noktasına geldiği anda ise, üretimin bir daha başlayamayabileceği uyarısı yapıldı.

    Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği'nden (VDA) yapılan açıklamada ise, Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturan otomotiv sektörünün, üretime geçici olarak ara veren fabrikalardan dolayı son bir ay için 1.47 milyon araçlık kayıp yaşadığı bildirildi.

    Almanya'da Corona virüs salgınına alınan önlemler kapsamında, birçok otomobil bayisi kapısına kilit vurmuştu.

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