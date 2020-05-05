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    HaberlerOtomobil Haberleri Almanlar firmalardan 'teşvik' talebi
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    05.05.2020 - 11:52 |

    Almanlar firmalardan 'teşvik' talebi

    Otomobil dünyasını da vuran Corona virüs salgını Alman firmaların teşvik istemesine sebep oldu. Almanya'da otomobil fabrikalarının bulunduğu eyaletler yeni araç alımlarına 4 bin euroya kadar teşvik verilmesini istedi.

    Almanlar firmalardan 'teşvik' talebi

    Almanya'da otomobil fabrikalarının bulunduğu Bavyera, Baden-Württemberg ve Aşağı Saksonya eyaletleri, Corona virüs salgını nedeniyle gerileyen otomobil satışlarını desteklemek için tüketicilere 4,000 euroya kadar teşvik verilmesini teklif etti.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv sektörü temsilcileri arasında koronavirüs salgınının sektöre etkisi hakkında yarın yapılacak zirve önce öncesinde eyaletlerin önerilerini açıklayan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, elektrikli araçlar için 4 bin euro, yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için ise 3 bin euro teşvik verilmesi gerektiğini söyledi.

    Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseriMersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs servisinde gönüllü çalışan hemşire Merve Erkek (28) ve eşi Cemil Erkek (33), salgınla mücadelede özveriyle çalışan meslektaşlarına, dinlenme alanında müzik dinletisi yaparak moral veriyor.
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