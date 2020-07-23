Almanya’da ödüller Jeep’e!

Jeep, Almanya’nın alanında uzman dergilerinden 4x4 OFF ROAD’un düzenlediği Okuyucunun Seçimi Ödülleri’ne aldığı ödüllerle damgasını vurdu. 13 kategoride 248 farklı modelin yer aldığı, 40 bini aşkın okuyucunun katılarak pazardaki en iyi 4x4 ve SUV’leri belirlediği yarışmanın büyük ödülü Jeep Renegade’in oldu.

Üst üste altı yıl boyunca ‘En İyi Kompakt SUV’ seçilen Jeep Renegade, kendi klasmanında 19 farklı modeli geride bırakarak birinci seçilirken, sınıfının lideri 4x4 yetenekleri ve benzersiz Jeep tasarımı ile okuyucuların övgüsünü kazandı. Markanın lüks segmentteki modeli ise Jeep Grand Cherokee en iyi ithal lüks off-road aracı seçilirken, ‘Lüks Off-Road’ kategorisinde ikinci oldu.