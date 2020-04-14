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    HaberlerOtomobil Haberleri Anadolu Isuzu, yeniden üretime başladı
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    14.04.2020 - 09:27 |

    Anadolu Isuzu, yeniden üretime başladı

    Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart’ta üretime ara veren Anadolu Isuzu, fabrikanın kapılarını yeniden açtı. Genel Müdür Tuğrul Arıkan, salgına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve üretimi günlere dağıttıklarını vurguladı.

    Anadolu Isuzu, yeniden üretime başladı

    Anadolu Isuzu, 25 Mart tarihinde KAP’a yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurmuştu. Şirket, bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.

    “Üretimi günlere dağıttık”

    Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fabrikada her türlü önlemi maksimum seviyede aldıklarına vurgu yaparak, şu bilgileri verdi: “Çalışanlarımızın evden servisle alınmasından başlayarak, eve bırakılana kadar tüm süreçlerde gerekli tüm önlemler alındı. Fabrikaya girişten, yemekhane, soyunma odaları dahil olmak üzere her türlü tedbir alındı. Fabrikada aynı anda bulunan kişi sayısını da minimumda tutmak için üretim günlere dağıttık. Koronavirüs salgınından önceki dönemle kıyasladığımızda fabrikada bulunan kişi sayısı yüzde 50 azaltıldı” diye konuştu.

     

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