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    HaberlerOtomobil Haberleri Apex’ten 650 beygirlik elektrikli otomobil!
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    17.03.2020 - 10:27 |

    Apex’ten 650 beygirlik elektrikli otomobil!

    Apex, performansı ve aerodinamik özellikleriyle öne çıkan elektrikli süper otomobili AP-0 Concept'i tanıttı. Otomobil üreticisi, ilk konsept aracıyla oldukça iddialı bir çıkış yapmayı planlıyor.

    Apex’ten 650 beygirlik elektrikli otomobil!

    İngiltere merkezli yeni bir otomobil üreticisi olan Apex, elektrikli süper otomobil dünyasına iddialı bir adım atmak istiyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde ilk otomobili AP-0 Concept'i Londra'daki küresel bir lansmanla tanıttı.

    100 kilometreye 2.3 saniyede çıkıyor

    Apex AP-0 Concept sadece arkadan çekişli ve 650 beygir gücü (484 kilowatt) üreten motoru besleyen 90 kW bir bataryaya sahip. Araç, en yüksek 305 km/sa hıza çıkabiliyor ve maksimum menzili yaklaşık 500 kilometre olarak belirtiliyor. Otomobil 0'dan 100 km/sa hıza sadece 2.3 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilde hızlı şarj özelliği de var ve yüzde 80 kapasiteye 15 dakika içinde ulaşabiliyor.

     

    AP-0 Concept, karbon fiber gövde ve şasisiyle oldukça sağlam bir otomobil olarak üretildi. Ayrıca yarış otomobillerine benzeyen tasarımı, hava akışını düzenlemek için üstün aerodinamik özelliklere sahip. Karbon fiber tasarımın verimli kullanımı sayesinde, otomobil yaklaşık 1.200 kg gibi makul bir ağırlıkta.

    Apex, otomobilin arka stop lambasının bir parçasını oluşturan büyük dikey kanadının yüksek bastırma kuvveti ürettiğini söylüyor. Hatta Apex bu dikey lamba tasarımını şirketin logosu olarak da kullanıyor.

    Direksiyon simidi kare

    Apex AP-0 Concept'in iç kısmında, öncelikle kare şeklindeki direksiyon simidi göze çarpıyor. Direksiyonun hemen arkasında 3 ekranlı bir panel bulunuyor. Otomobilde, çevresinin 90 metreye kadar detaylı haritalarını oluşturan artırılmış gerçeklik sistemi LiDAR da dahil olmak üzere birçok gelişmiş teknoloji bulunuyor. Apex AP-0, 3. Seviye otonom sürücü destek sistemleri ile donatıldı. Ancak Apex, altyapı tamamlandığında 4. Seviyeye çıkacaklarını söylüyor.

    Apex’ten 650 beygirlik elektrikli otomobil

    Apex, gelecekte araçların Ar-Ge çalışmaları için Hong Kong yakınlarında FIA onaylı yeni bir yarış pisti ve yarış akademisi kurmayı planlıyor. Görünüşe göre Apex tutkusunda oldukça ciddi ve konsept otomobili iddialı bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, otomobil 2022'nin ikinci yarısına kadar satışa çıkmayacak.

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