Araç satışları artışta!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mart sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,62 artarak 124.403 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı üç aylık dönemde 88.469 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yıla göre %44,79 oranında artarak 99.630 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 68.812 adet satış yaşanmıştır.

Mart 50 bin çıktı

2020 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 50.008 adet oldu. 49.221 adet olan 2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %1,6 oranında arttı. 2020 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,26 arttı ve 39.887 adet oldu. Geçen sene 38.628 adet satış gerçekleşmişti. 2020 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Mart ayına göre %4,46 azaldı ve 10.121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 10.593 adet satış yaşanmıştı.

Nisan öngörülemiyor

Mart ayının ikinci yarısında Corona virüs salgının yaygınlaşması ve alınan önlemler talebi geriye çekti. Araç üretiminin global ve yerelde durması, yan sanayideki teslimat ertelemeleri yeni araç girişini de kısıtlıyor. Arzın gerilemesi ve döviz kurlarındaki artış, araç fiyatlarındaki belirsizlikler sektörü olumsuz etkiliyor. Salgının devam etmesi durumunda Türkiye’deki satışların 2019 yılının gerisinde kalması bile öngörülmekte. Salgın kısa sürede bitmez ve yasaklar gevşetilmezse nisandan itibaren ay bazında satışlar geçen yılı bile bulamayabilir. Uzun dönem araç kiralama firmalarının yeni araçlara talebi sürüyor. Çünkü ellerindeki araçların yaşları yükselmeye başlamış durumda. Yeni araç bulamayan firmalar ise eski araçlarını kiralamaya devam ediyorlar.

Dizeller yüzde 44’e geriledi

2020 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde %29,8 azalış izlendi. 2020 yılı Mart sonunda 107 adet elektrikli ve 3.503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2020 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek pay %41,56 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 41.408 adet ile sahip oldu. 2020 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %44,86’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %71,51’e yükseldi.