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    HaberlerOtomobil Haberleri Aracına bezden 'maske' yaptı!
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    27.04.2020 - 09:30 | | DHA

    Aracına bezden 'maske' yaptı!

    Düzce'de Ömer Faruk Kurt, Corona virüs salgınına karşı maske takılmasının önemine dikkat çekmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez bağlayarak, trafiğe çıktı.

    Aracına bezden 'maske' yaptı!

    Düzce’de yaşayan Ömer Faruk Kurt, Corona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek istedi. Kendisi de dışarı çıkarken maske takan Kurt, otomobilin kaputunu maskeye benzettiği siyah bezle örttü.

    Aracıyla trafiğe çıkan Ömer Faruk Kurt, bazı kişilerin uyarılara rağmen hala maske takmadığını belirterek, ''Corona virüs salgını nedeniyle son dönemde insanların maske takması için çağrılar var. Ancak bazı vatandaşlarımız bu çağrıya uymuyorlar.

    Ben de buna dikkat çekmek için arabamın önüne maske benzeri biz bez taktım. Ayrıca insanlar için akciğer neyse arabada karbüratör aynıdır. Dışarıdan gelen hava arabanın içine doluyor. Bizler de devamlı arabadayız, bu şekilde biraz da olsa önlem almaya çakıştık'' dedi.

    Aracına bezden maske yaptı

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