Aston Martin’den yeni bir dönem!

Aston Martin, 2022'den itibaren Aston Martin Valhalla'dan başlayarak, başlangıçta yeni bir orta motorlu spor otomobilinde kullanılmak üzere şirket içi tasarlanan V6 motorunun ayrıntılarını açıkladı.

1968'den beri İngiliz markasının şirket içi tasarlanan ilk motoru olan kod adı TM01, ismini Aston Martin'in 50'li ve 60'lı yılların ünlü mühendisi ‘Tadek Marek’ten alıyor. Tadek Marek motoru yaratma yolunda ilerlerken, motor dyno üzerinde bir dizi kapsamlı testten geçti.

Bugün 3.0 litrelik turboşarjlı V6 olarak onaylanan tam güç aktarma organı elektrikli hale getiriliyor. Bu, motorun ilk günden itibaren geliştirilmesinde kilit rol oynuyor. Bugün gösterilen testlere paralel olarak Aston Martin, komple ünitenin satışta Aston Martin serisinde en güçlü olmasını sağlayacak yeni bir hibrit sistemler serisi geliştiriyor. Bu aktarma organının her bir uygulaması için nihai güç ve tork değerleri, hizmete alındığı her ürünün istenen özellikleri ile belirlenecek.

Elektrik sisteminin avantajları ile birlikte daha yüksek motor hızları, orta motorlu bir spor otomobilin performans özelliklerini aşırı düzeyde sunuyor. Doğal olarak, motor doğrudan sürücü kabininin arkasına yerleştirilecek ve mümkün olan en düşük ağırlık merkezini garanti etmek için kuru karter sistemi ile donatılacak. Sistem ayrıca limitli, yüksek hızlı virajlarda olağanüstü yağlama performansı sağlıyor. Bu güç aktarma organının açık niteliğine rağmen, motor Euro 7 için gelecekteki tüm emisyon gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış.

Güç aktarım baş mühendisi Joerg Ross “Bu projede en başından beri büyük bir meydan okuma oldu. Aston Martin'in gelecekteki gücünü sunmak için bir ekibi bir araya getirmek onurdu. En başından beri, bunu çok uzun süredir yapamayacağımız bir şekilde keşfetme ve yenilik yapma özgürlüğüne sahibiz. En önemlisi, TM01 isim plakasına yakışan ve öncü mühendisimiz Tadek Marek'ı etkileyecek bir şey yaratmak istedik” dedi.

Aston Martin Başkan ve Grup CEO'su Andy Palmer bu motor hakkında şunları söyledi: “Kendi güç aktarma organlarına yatırım yapmak uzun bir emirdi, ancak ekibimiz zorluğa rağmen geri çekilmedi. İleride, bu güç ünitesi yaptığımız şeylerin ayrılmaz bir parçası olacak ve bu motorun ne elde edeceğinin ilk işaretleri inanılmaz derecede umut verici.”