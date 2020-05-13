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    HaberlerOtomobil Haberleri Audi garanti süresini 3 ay uzattı!
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    13.05.2020 - 14:27 |

    Audi garanti süresini 3 ay uzattı!

    Audi, COVID 19 salgını nedeniyle garanti süreleri 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında biten Audi sahiplerinin garanti sürelerini 3 ay uzattı.

    Audi garanti süresini 3 ay uzattı!

    Audi Türkiye, COVID 19 salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen Audi araç sahiplerine esneklik sunabilmek amacıyla garanti süreleri salgın süresi içinde biten araçların, garanti sürelerini uzattı. Buna göre ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren araçların garanti süreleri 3 ay daha uzatıldı.

    Audi Türkiye’den yapılan açıklamada, garanti süresinin uzatımı, garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece “ücretsiz onarım hakkı”nı kapsadığı, onarımın garanti kapsamında yapılabilmesi için garanti belgesinde yer alan garanti koşullarının geçerliliğinin devam etmesi gerektiği belirtilmiştir.

     

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