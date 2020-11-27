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    HaberlerOtomobil Haberleri Audi'den araç içi uygulamalar için yeni hamle
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    27.11.2020 - 17:15 |

    Audi'den araç içi uygulamalar için yeni hamle

    Alman otomobil üreticisi Audi, teknoloji meraklısı Çinli müşterilerin taleplerini daha iyi karşılamak amacıyla araç içi uygulamalarını geliştirmek için Çin’in internet devi Alibaba ile ortaklık yapacağını açıkladı.

    Audi'den araç içi uygulamalar için yeni hamle

    Audi’den yapılan açıklamada Alibaba ile ağırlıklı olarak navigasyon ve dijital asistan hizmetlerine odaklanmak için birlikte çalışacakları vurgulandı.

    Audi Çin Başkanı Werner Eichhorn, Bu güçlü ittifak, Çinli müşterilerimize daha iyi hizmet vermesini kesinlikle sağlayacaktır. Bu, “Çin’de, Çin için taahhüdümüzün bir başka kanıtıdır” sözlerini kullandı. Çin, Audi’nin dünya çapındaki en büyük pazarlarından biri ve küresel satışlarının yüzde 40’ını oluşturuyor. Pandemiye karşın Audi, bu yılın ilk 10 ayında Çin’de 580 binden fazla araç sattı ve yıllık yüzde 5,4 artış gösterdi.

    Geliştirilmekte olan yeni işlevler arasında yer altı otopark navigasyonu, şerit seviyesinde navigasyon ve özellikle yeni enerji araçları için tasarlanmış navigasyon yer alıyor. NavInfo Başkanı Liu Zhenfei, “Hepimiz akıllı sürüşün geleceğiyle karşı karşıya olduğumuz için, Audi’ye tüm yeteneklerimizi ilk kez sunacağız, sadece yeni nesil navigasyon teknolojimizi değil, en önemlisi yüksek çözünürlüklü haritayı da içerecek” dedi.

     

      

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