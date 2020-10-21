Audi’den bir ilk

Audi’nin devre aldığı ilk SDC olan Ingolstadt’taki SDC, şirket içinde akıllı, ölçülebilir, müşteri odaklı ve güvenli IT çözümlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Audi fabrikasına yakın bir lokasyonda kurulan Audi SDC, böylece hem fabrika çalışanlarının uzmanlık alanlarıyla ilgili yakın teması sağlamaya, hem de onların sürekli çalıştıkları ortamlarından bir nebze de olsa uzaklaşmalarına imkan tanıyarak farklı düşünme biçimlerine kanalize olabilmelerine imkan tanıyor. Yazılım geliştiricilerini, UX tasarımcılarını ve bulut platformu uzmanlarını tek çatı altında toplayan Audi SDC, bu sayede ekipler arası yakınlığı ve diyaloğu artırarak, çözümlerin daha hızlı ve çok daha fazla yaratıcı düşünceyle geliştirilebilmesini amaçlıyor.

Çalışma ortamı ve ofisler ihtiyaca göre hazırlandı

Audi, SDC'deki günlük çalışmalarında küçük ekipler ve hızlı yöntemler kullanıyor. Bunu teşvik etmek için de, yeni üssün iç tasarımını ve ofis ekipmanları özellikle çalışanların ihtiyaçlarına uyumlu olarak geliştirdi. Audi SDC’nin, VW Grubu’nun diğer SDC'leriyle sinerji yaratmak amacıyla ağa entegrasyonu, iş tekrarını ortadan kaldırırken, aynı zamanda uzun vadede şirket içi geliştirme kalitesini hızlandırırak geliştirmeyi beraberinde getiriyor. Volkswagen Grubu diğer SDC’leriyle aynı teknik platformlarla, aynı yöntem ve standartlara uygun olarak çalışan Audi SDC, daha şimdiden ürün pazarlaması için bir süreç yönetimi platformunu ve kullanılmış araçların pazarlamasında oluşturduğu bir çözümü Grub bünyesine dahil etti.

SDC’lere, gelecekte de marka için stratejik önemi yüksek projeler üstlenecek bir birim olarak bakan Audi, Neckarsulm fabrikasında da, odak noktası dijital üretim ve lojistik olacak yeni bir SDC’nin yapımına başladı.