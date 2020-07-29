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    HaberlerOtomobil Haberleri Audi’den Tesla itirafı!
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    29.07.2020 - 16:43 |

    Audi’den Tesla itirafı!

    Audi CEO'su Duesmann, otomobil endüstrisi hakkında verdiği röportajda Tesla için elektrikli otomobiller konusunda kendilerinden iki yıl önde olduğunu söyledi. Duesmann'ın Tesla hakkındaki sözleri ise bu kadarıyla da sınırlı değil.

    Audi’den Tesla itirafı!

    Tesla gibi Audi de e-tron ile elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptı. Fakat bu noktada Elon Musk'ın öngörüsü ile sayesinde Tesla'nın Audi gibi diğer tüm içten motorlu otomobil üreticilerini de harekete geçirdiğini söylememiz gerek. Üstelik bunu söyleyen bir tek biz değiliz. Audi CEO'su Markus Duesmann da Tesla'nın hakkını sonunda verenlerden.

    Audi’den Tesla itirafı

    'Tesla iki yıl ileride'

    Audi CEO'su Markus Duesmann, Reuters'a bir röportaj verdi. Duesmann verdiği röportajda, Tesla'nın sektörün iki yıl ilerisinde olduğunu itiraf etti. Duesmann'a göre bunun nedeni Tesla'nın otomobillerini pillere göre şekillendirmesi, yazılım mimarisi ve otonom sürüş teknolojisi. Bu üç neden Tesla'yı görünüşe bakılırsa sektörün önünde tutuyor.

    Ancak Audi de Tesla önde olduğu için yatırımlarını bitirmiş değil. Zira, Volkswagen Group çatısı altındaki firma elektrikli otomobiller için kolları ciddi anlamda sıvamış durumda.

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