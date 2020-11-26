Avrupa pazarı daraldı! İlk 10 ayda…

Avrupa otomotiv pazarı Ekim ayında yüzde 6 daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 26 Avrupa Birliği ülkesi, İngiltere ve EFTA ülkeleri toplamından oluşan pazar, Ekim ayında 1 milyon 342 bin 155 adet seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 7.1 daralma göstererek toplam 1 milyon 129 bin 223 adet seviyesinde gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 2.2 arttı ve 178 bin 993 adede ulaştı.

Avrupa pazarındaki daralma oranı Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 26.6'yı buldu. Yılın ilk 10 ayında pazarda toplam 11 milyon 406 bin 480 adet araç satıldı.

Otomobil satışları ise aynı dönemde yüzde 27.3 azaldı ve 9 milyon 696 bin 928 adet seviyesine geriledi. Hafif ticari araç pazarı da Ocak-Ekim döneminde yüzde 21.1 azaldı ve 1 milyon 440 bin 906 adede düştü.

10 AYDA EN SERT DÜŞÜŞ HIRVATİSTAN'DA

2020 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 30.9 ile Slovakya, yüzde 24.7 ile Hırvatistan ve yüzde 23.6 ile Letonya’da yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 21.4 ile İrlanda, yüzde 17.4 ile Norveç ve yüzde 14.6 ile Romanya oldu.

Avrupa pazarında Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 41.7 ile Hırvatistan, yüzde 36.3 ile Portekiz ve yüzde 35.7 ile İspanya’da yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

TÜRKİYE 6'INCI OLDU

Avrupa'nın aksine, 2020 Ekim ayı sonunda Türkiye ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78.3 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

Aynı dönemde otomobil satışlarının yüzde 73.1 arttığı Türkiye Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olurken, yüzde 99.7 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında da 6'ıncı ülke olarak yer aldı.