BİST98.5572,40EURO7,46-1,03USD6,88-0,94ALTIN374,29-2,47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Avrupa’da yüzde 52 azaldı!
    ABONE OL
    17.04.2020 - 14:01 | | AA

    Avrupa’da yüzde 52 azaldı!

    Corona virüs salgını nedeniyle otomotiv üretimine 1 ay ara verilen Avrupa'da, Mart ayı satış rakamları ortaya çıktı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) otomobil satışları Mart'ta yüzde 51.8 gerileyerek 853 bin 77 adede indi.

    Avrupa’da yüzde 52 azaldı!

    Avrupa'da otomobil satışları, Corona virüs nedeniyle devreye alınan tecrit uygulamalarının yarattığı tahribat sonucu Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.8 geriledi.

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) otomobil satışları Mart'ta 853 bin 77 adede indi.

    AB'nin başlıca pazarlarında satışlar düştü. Salgından en ağır etkilenen ülkelerden İtalya'da otomobil satışları Mart'ta yüzde 85.4 ile en büyük düşüşü kaydetti.

    Almanya'da satışlar yüzde 37.7, Fransa'da yüzde 72.2 ve İspanya'da ise yüzde 69.3 geriledi.

    Volkswagen Grubu'nun satışları Mart'ta yüzde 43.6 gerilerken, Renault'un ve PSA Group satışları sırasıyla yüzde 63.7 ve yüzde 66.9 düşüş kaydetti.

    BMW önceki aylarda Avrupa satışlarında artış kaydeden az sayıdaki üretici arasında yer almıştı. BMW satışları Mart'ta yüzde 39.7 gerilerken rakibi Daimler'in satışları yüzde 40.6 düştü.

    Avrupa otomobil satışlarındaki düşüş, Avrupa'daki otomobil şirketlerinin çoğunun salgını sınırlama önlemlerinin bir parçası olarak Mart ayının ikinci yarısında kapatılmasından kaynaklandı.

    Sosyal medya fenomeni berberlerden 'evde saç ve sakal tıraşı' tavsiyeleriKoronavirüs salgının ardından berberler kapanınca birçok insan kendi saçını kesip tıraşını yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya fenomeni berberler de takipçileri için evde saç ve sakal tıraşının nasıl yapılabileceğini anlattıkları videolar paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında

    Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    Lenfoma olarak da bilinen lenf kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

    Lenfoma olarak da bilinen lenf kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

    Sıradaki Haber