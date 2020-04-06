BİST91.0241,64EURO7,300,23USD6,760,39ALTIN356,711,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Bayilerini internete taşıdı!
    ABONE OL
    06.04.2020 - 12:25 |

    Bayilerini internete taşıdı!

    Fiat, tüm bayilerinde görüntülü görüşme hizmetini devreye aldı. Daha önce 35 bayisinde canlı ve görüntülü görüşme hizmeti sağlayan marka, 3 Nisan’dan itibaren Türkiye’de bulunan bayilik ağının tamamını online ortama taşıdı.

    Bayilerini internete taşıdı!

    Fiat, dijital altyapısını genişleterek tüm bayilerinde, online görüşme hizmeti vermeye başladı. Bu kapsamda, müşteriler fiat.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla dilediği bayinin temsilcisine saniyeler içerisinde bağlanabilecek. Showroom’larda yer alan modellerin online ortamda canlı olarak incelenebileceği sistemde, modellerle ilgili tüm detaylar anında öğrenilebilecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat’ın akıllı teknolojileri herkes için ulaşılır kılma anlayışına dikkat çekerek, daha önce 35 Fiat bayisinde görüntülü görüşme hizmeti verilmekteyken şimdi tüm Türkiye’deki Fiat bayilerinin canlı ve görüntülü görüşme hizmeti vermeye başladığını vurguladı.

    Aytaç; “Fiat markası olarak, konfora, tasarıma, teknolojiye herkes ulaşabilsin diye çalışıyoruz. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, showroom trafiğinin doğal olarak yavaşladığı, insanların evlerinden veya iş yerlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadığı bugünlerde, ulaşılabilir olmak adına altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Görüntülü görüşme uygulamamızı Türkiye genelindeki tüm bayilerimizde devreye aldık ve Fiat showroom’larını müşterilerimizin evine getirdik. Uygulamayla, müşterilerimize olduğu kadar bayilerimize de önemli ölçüde destek olmayı hedefliyoruz. Bireysel ve kurumsal olarak üzerimize düşen önemli sorumlulukları yerine getirerek yaşadığımız bu zorlu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

      Magazin Haberleri Bülteni (6 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Evi havalandırmak için camı açınca olanlar oldu!

      Evi havalandırmak için camı açınca olanlar oldu!

      Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

      Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

      Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

      Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

      Şanlıurfa’da 4 mahalle ve 4 binada karantinaya alındı!

      Şanlıurfa’da 4 mahalle ve 4 binada karantinaya alındı!

      Sıradaki Haber