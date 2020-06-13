Bentley araçlarını geri çağırıyor!

Marka sözcüsünün Autonews’a yaptığı açıklamaya göre V8 motorlu modellerin Ocak 2018 ve Mart 2020 tarihleri arasında üretilen versiyonlarında, yakıt sisteminin benzin hortumları, borular ve bağlantı parçalarında olan hata yangın çıkarma riski taşıyor.

Markanın kusurla ilgili araçların tahmini yüzdesi ise 0.2 olarak paylaşıldı. Bentley’in açıklaması ise, ''Bu geri çağırma bir önlem olmasına rağmen Bentley yetkili servisleri bu bağlantıları ve sorunlu parçaları yenileriyle değiştirecek. Gerekirse motor soğutma fanı yazılımını da güncelleyecekler. İşlemin yaklaşık süresi ise 1 saattir.'' şeklinde oldu.