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    HaberlerOtomobil Haberleri Birleşmede önemli gelişme!
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    02.07.2020 - 16:29 |

    Birleşmede önemli gelişme!

    AB Rekabet Kurumu Fiat ve PSA birleşmesinde rekabeti korumak adına kimi tavizler isteyebilir.

    Birleşmede önemli gelişme!

    Avrupa Birliği Rekabet Kurumu Fiat Chrysler ve PSA'nın hafif ticari araç segmentindeki yüksek pazar payı nedeniyle iki şirketin 50 milyar dolarlık birleşme anlaşmasında rekabeti koruyacak bazı tavizler vermesini isteyebileceği açıklandı.

    Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre birleşme sonrası dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi haline gelecek olan Fiat ve PSA'ya, Avrupa Komisyonu'nun bu endişeleri geçen hafta aktarıldı.

    Fiat ve PSA, Avrupa Komisyonu'nun endişelerini giderecek tavizleri iki gün içinde veremez ise dört ay sürecek uzun bir incelemeyle karşı karşıya kalabilir.

     

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