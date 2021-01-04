Türkiye’nin Otomobili’nin 2022 sonunda seri üretim bandından ineceğini hatırlatan Varank, açıklanan takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Otomobilin çok beğenildiğini ifade eden Varank, “Eleştiriler de var, ‘Global firmalarla çalışıyorsunuz. Parçaların bir kısmını yurt dışından alacaksınız, bu nasıl yerli otomobil?’ diye. Şu anda global tedarik zincirlerine baktığınızda hangi araç yüzde 100 bir ülkenin kendi toprakları içinde üretiliyor ki? Biz, fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan, mühendisliğini kendi insanımızın yaptığı otomobilden bahsediyoruz” diye konuştu.

Baskılara göre karar!

VW’in Türkiye’ye yatırım yapmaktan vazgeçmesi kararına ilişkin de ilk kez konuşan Varank, “Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder. Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık... Türkiye’ye yatırım yapan kazanacak” diye konuştu. Varank, şunları söyledi:

“Volkswagen CEO’su Diess’in bana yazdığı mektup var. ‘Ben kişisel olarak Türkiye’yi çok önemli bir pazar, üretici olarak görüyorum, yatırım yapmanın doğru olduğunu biliyorum ama pandemi sürecinde otomobil endüstrisinde büyük oynaklık oldu. Biz ve yönetim kurulumuz yeni yatırım yapma isteklerinden vazgeçtik’ diyor. Bize resmi açıklaması bu; ama global şirketlerin yönetim kurullarına baktığınızda eyaletlerin etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. ”

Önce büyükelçilere gönderilecek...

Varank, çıkan ilk araçlardan Türkiye’nin dünyadaki büyükelçilerine göndermek istediğini belirterek, “Büyükelçilerimiz gururla o ülkelerde o araçlara binsinler, ülkelerin caddelerinde bizim otomobilimizle gezsinler, tüm dünyaya bunu göstersinler, böyle bir hayalim var. Bunu da başarabilirsek hoş bir şey olur diye düşünüyorum” dedi.