BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri BMW iX modelinin elektrikli versiyonunu üretecek
    ABONE OL
    15.11.2020 - 13:49 |

    BMW iX modelinin elektrikli versiyonunu üretecek

    Ünlü otomobil üreticisi BMW, elektrikli araç sektörüne iX modeliyle yeniden giriyor. Geliştirilecek olan iX modelinde dört tekerleğe de hükmedebilen iki adet elektrikli motor kullanılacak.

    BMW iX modelinin elektrikli versiyonunu üretecek

     Araç Avrupa’da 2021’in sonunda, ABD’de ise 2022 yılının başından itibaren satışa sunulacak. Aracın tek şarjla 600 kilometre gidebileceği söyleniyor.

    Aracın ebatları, BMW X5 ve BMW X6 modellerine yakın olacak. Sadece elektrikli aksam kullanılacak olan ilk BMW modeli olma özelliğini de taşıyacak. Firma, iX modeliyle Tesla’nın elektrikli araç piyasasındaki liderliğini elinden almak istiyor. BMW, bundan önce bataryayla çalışan araçlar üretme yoluna gitmemiş, bir dizi hibrit aracı piyasaya sürmüştü.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzon'da facia! Yola savruldular

    Trabzon'da facia! Yola savruldular

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik!

    HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik!

    Sıradaki Haber