15.11.2020 - 13:49 |
BMW iX modelinin elektrikli versiyonunu üretecek
Ünlü otomobil üreticisi BMW, elektrikli araç sektörüne iX modeliyle yeniden giriyor. Geliştirilecek olan iX modelinde dört tekerleğe de hükmedebilen iki adet elektrikli motor kullanılacak.
Araç Avrupa’da 2021’in sonunda, ABD’de ise 2022 yılının başından itibaren satışa sunulacak. Aracın tek şarjla 600 kilometre gidebileceği söyleniyor.
Aracın ebatları, BMW X5 ve BMW X6 modellerine yakın olacak. Sadece elektrikli aksam kullanılacak olan ilk BMW modeli olma özelliğini de taşıyacak. Firma, iX modeliyle Tesla’nın elektrikli araç piyasasındaki liderliğini elinden almak istiyor. BMW, bundan önce bataryayla çalışan araçlar üretme yoluna gitmemiş, bir dizi hibrit aracı piyasaya sürmüştü.