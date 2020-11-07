85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri BMW yeni iNext elektrikli SUV aracını 11 Kasım’da tanıtacak
    ABONE OL
    07.11.2020 - 11:20 |

    BMW yeni iNext elektrikli SUV aracını 11 Kasım’da tanıtacak

    Firma, Almanya’nın Münih kendinde düzenlenecek NextGen etkinliğinde Mini ve Motorrad motosikletlerini de lanse edecek.

    BMW yeni iNext elektrikli SUV aracını 11 Kasım’da tanıtacak

    BMW, 2018 yılında üstünde çalışmaya başladıklarını duyurduğu iNext elektrikli aracı lanse edecek. Firma, iNext’in tasarımını test sırasında aracı örtüyle sararak saklamıştı. Lansmanda aracın içinin bitmiş şekilde gösterilip gösterilmeyeceği henüz bilinmiyor ancak iNext taşıtların yollara çıkmasının tarihinin yakınlaştığının da göstergesi.

    Firma aynı etkinlikte Vision M Next konsept arabasını da tanıtacak. İ8 modelinden esinlenerek üretilen hibrit araç, performans aracı konseptiyle tasarlandı. Kendini sürebilen Vision M Next ile kullanıcıların aracın koltuklarında rahatlarına bakarken istedikleri yere gidebilmesi, direksiyona hakim oldukları sırada da aracın performans özelliklerinin tadını çıkarmaları hedefleniyor. Araç 600 beygir gücünde ve saatte 300 kilometre hıza çıkabiliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalya'da feci son! Dengesini kaybedince falezlerden düştü

    Antalya'da feci son! Dengesini kaybedince falezlerden düştü

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    'Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz'

    'Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz'

    Sıradaki Haber