BMW yeni iNext elektrikli SUV aracını 11 Kasım’da tanıtacak

BMW, 2018 yılında üstünde çalışmaya başladıklarını duyurduğu iNext elektrikli aracı lanse edecek. Firma, iNext’in tasarımını test sırasında aracı örtüyle sararak saklamıştı. Lansmanda aracın içinin bitmiş şekilde gösterilip gösterilmeyeceği henüz bilinmiyor ancak iNext taşıtların yollara çıkmasının tarihinin yakınlaştığının da göstergesi.

Firma aynı etkinlikte Vision M Next konsept arabasını da tanıtacak. İ8 modelinden esinlenerek üretilen hibrit araç, performans aracı konseptiyle tasarlandı. Kendini sürebilen Vision M Next ile kullanıcıların aracın koltuklarında rahatlarına bakarken istedikleri yere gidebilmesi, direksiyona hakim oldukları sırada da aracın performans özelliklerinin tadını çıkarmaları hedefleniyor. Araç 600 beygir gücünde ve saatte 300 kilometre hıza çıkabiliyor.