BMW'den 'elektrik' atağı!

BMW iX3 ile birlikte, verimli benzinli ve dizel motorların yanında plug-in hybrid ve tamamen elektrikli motor seçenekleri de sunacak olan BMW, tüm motor çeşitlerini tek bir modelde sunan ilk marka olacak. BMW, sunulan motor çeşitliliğini Yeni 3 Serisi’nde de artırmayı hedefliyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkacak olan Yeni BMW 330e Touring, 100 kilometrede ortalama 1.7 litrelik yakıt tüketimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni BMW 330e Touring, sadece elektrik motoruyla 55-68 kilometrelik menzile de ulaşabiliyor.

Yeni BMW 330e Touring’de 2.0 litrelik 4 silindirli benzinli motoru ile 8 ileri Steptronic şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor 252 beygirlik bir güç sağlıyor. Özellikle ağır yükler altında, standart XtraBoost ile 10 saniyeye kadar sağlanan 40 gücü ile güç 292 beygir gücüne yükseltilebiliyor. Sunulan maksimum tork ise 420 Newton metre.

Dünya prömiyeri Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak

Yeni BMW 3 Serisi model serisine eklenen BMW M340d xDrive Sedan ve Touring, ilham veren sürüş dinamikleri ve etkileyici verimlilikleriyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilenecek. Yeni BMW M340d xDrive Sedan ve Yeni BMW M340d xDrive Touring'in benzersiz özellikleri, 3,0 litrelik sıralı 6 silindirli dizel motordan ve 48 voltluk marş jeneratörüne sahip mild hybrid teknolojiden kaynaklanıyor. BMW TwinPower Turbo Teknolojisine sahip yeni geliştirilen dizel motor 340 beygirlik maksimum güç ve maksimum 700 Newton metre tork sunuyor. Bu etkileyici güç 48 volt marş jeneratörü tarafından destekleniyor. Ortaya çıkan ek 11 beygirlik güç, dinamik sürüş koşullarında güç dağıtımını destekliyor. Buna ek olarak, marş jeneratörü sürüş sırasında yanmalı motoru da destekliyor. Bu motor teknolojisi mümkün olduğunca hafif yapısıyla performansın yanında yakıt tüketimini de azaltıyor.

BMW’nin ilk tam elektrikli Gran Coupe’si Cenevre’de sahneye çıkıyor

BMW, Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk tam elektrikli Gran Coupe modelinin konseptin de sahneye çıkaracak. BMW Concept i4, sıfır emisyon üretirken aynı zamanda BMW’nin dinamik sürüş özelliklerini modern, zarif ve sportif bir tasarımla birleştiriyor.

BMW Group, 3 Mart 2020'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk saf elektrikli Gran Coupe'yi tanıtacak.