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    HaberlerOtomobil Haberleri Corona virüs BMW'yi de etkiledi!
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    19.03.2020 - 09:43 |

    Corona virüs BMW'yi de etkiledi!

    Tüm dünyada etkili olan Corona virüs nedeniyle BMW, Almanya'daki üretimini durdurdu.

    Corona virüs BMW'yi de etkiledi!

    Almanya'da corona virüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimi geçici olarak durdurdu.

    Almanya'da 9 Martta bin 40 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün itibariyle 9 bin 360'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya çıktı. Vakası sayısındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimini 4 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Firmanın Avrupa'daki üretim tesislerinin yanı sıra Güney Afrika'da bulunan üretim tesislerini de geçici süreyle durduracağını açıkladı.

    19 Nisana kadar sürmesi planlanan üretim durdurma kararına,

    Daha önce de Volkswagen, Audi ve Daimler üreticileri de üretimi geçici olarak durdurma kararı almıştı.

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