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    HaberlerOtomobil Haberleri Corona virüs İngiltere'yi kötü etkiledi!
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    06.05.2020 - 14:21 |

    Corona virüs İngiltere'yi kötü etkiledi!

    Corona virüs salgının üretimi sekteye uğrattığı Avrupa otomotiv sektöründe, Nisan ayı satış rakamları ortaya çıkmaya başladı. İngiltere'de otomobil satışları, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen ay son 74 yılın en düşük seviyesini gördü.

    Corona virüs İngiltere'yi kötü etkiledi!

    İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nden (SMMT) yapılan açıklamada, Corona virüs salgını nedeniyle nisan ayında sadece 4 bin yeni aracın trafiğe kaydolduğu, bunun 1946 yılından bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtildi.

    İngiltere'de geçen ay otomobil satışının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97 azaldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl İngiltere'de toplam 2,3 milyon otomobil satışı yapılmasına karşın bu yıl için beklentinin 1,68 milyon olduğu kaydedildi.

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