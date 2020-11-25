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    HaberlerOtomobil Haberleri Değeri 500 milyar doları gördü
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    25.11.2020 - 16:38 |

    Değeri 500 milyar doları gördü

    Tesla hisselerinde yükseliş ivmesi devam ederken şirketin piyasa değeri ilk kez 500 milyar doları gördü.

    Değeri 500 milyar doları gördü

    Hisseleri S&P 500 endeksinde işlem görecek Tesla'nın piyasa değeri bir kritik seviyeyi daha aştı. Şirketin piyasa değeri tarihte ilk kez 500 milyar dolar seviyesini gördü.

    Şirketin hisseleri 21 Aralık'ta ABD S&P 500 endeksinde işlem görecek. Şirketin dünyanın önde gelen endekslerinden biri olan S&P 500 gireceği yönündeki haber yatırımcıların hisseye ilgisinin artmasına neden olmuştu.

    Şirketin hisseleri 2020'de yüzde 550 prim kaydetti. Şirket hisselerinde yaşanan bu artışın etkisiyle sahibi Elon Musk'ın serveti de katlandı.

    Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates'i tahtından etti. Musk'ın servetinin net değeri 7,2 milyar dolar artarak 127,9 milyar dolara ulaştı.

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