Difüzör Nedir? Arabalarda Bulunan Difüzör Ne İşe Yarar?

Difüzör kelimesinin kısaca dağıtıcı anlamına geldiğini dile getirmek mümkün. Formula 1 araçlarının her birinde kullanılan özel bir parça olarak öne çıkıyor. Araçların arka kısmında bulunan difüzör iki değişik amaç teşkil etmektedir. Özellikle spor arabalar ile beraber spor paketler doğrultusunda değerlendirilir.



Difüzör Nedir?



Difüzör araç içerisinde dağıtıcı olarak bilinir. İlk görevi ön taraftan gelecek olan havanın aracın alt arka kısmında bulunan difüzör ile beraber kayıp gitmesine olanak verir. Bu durum aracı zemine daha güçlü şekilde bastırır ve böylece yol tutuşu daha iyi hale gelir. İkinci görevi ise gelen hava ile beraber sürtünmeyi minimum seviyeye çekmek amaçlı rüzgarın tahliye edilmesidir. Böylece yüksek hızlara çıkıldığı zaman araçlar çok daha güçlü yol tutuşu elde etmektedir.



Arabalarda Bulunan Difüzör Ne İşe Yarar?



Özellikle söz konusu spor otomobiller olduğu zaman difüzör önemli bir potansiyel teşkil eder. Genelde araçların alt arka kısmına yerleştirilen bu parça, rüzgarın etkin şekilde uzaklaştırılmasına imkan verir. Böylece havanın etkisinden kurtularak araç çok daha sağlam biçimde zemine basar. Yol tutuşu bu sayede yükselirken ayrıca sürtünmeden dolayı meydana gelen yavaşlama tamamen def edilir. Özellikle son dönemlerde çift katmanlı difüzör sayesinde yol tutuşu çok daha etkin hale geldi.



Başta Formula 1 araçları olmak üzere pek çok yarış sporları noktasında oldukça önemlidir. Havadan gelecek olan sürtünmeyi yok ederken güçlü bir yol tutuşu sağlar. Tabii bireysel olarak yüksek hızlara çıkan spor arabalar için de yine özel olarak arka kısma yerleştirilmektedir.