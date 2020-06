Dünya devine Türk sanatçı imzası

Projede yer alan yazarlar ve görsel sanatçı bu nedenle esnekliği oluşturan tepki verebilme, değişebilme ve gelişebilme kapasitesini ele aldı. İçinde faaliyet gösterdikleri bağlam evrildikçe iş modellerini, ürünlerini ve hizmetlerini adapte edebilen ve böylece kimliklerini koruyup güçlendiren şirketlerin niteliği olan bu kapasite, yaklaşık 150 yıldır Pirelli’yi de tanımlıyor. Covid-19'un yol açtığı değişikliklerden önce tasarlanan projenin esneklik teması da kaçınılmaz olarak pandeminin ortaya çıkmasıyla daha geniş bir anlam kazanıyor; Carrère’in “Noon at our door” (Öğlen kapımızda) ve Seabrook’un “The Zoom brigata” başlıklı yazıları da içinden geçtiğimiz durumun aciliyeti üzerine derin bir sorgulama niteliği taşıyor.

İki yazara Selman Hoşgör’ün sekiz illüstrasyonu eşlik ediyor

İki yazarın metinlerine renkli, keyifli ve dinamik stiliyle daima şaşırtmayı, eğlendirmeyi ve etkilemeyi başaran Türk sanatçı Selman Hoşgör’ün sekiz illüstrasyonu eşlik ediyor. Panellerden her biri, Pirelli'yi tanımlayan anahtar kelimelerden birini içeriyor: Yapay Zeka, Değişiklikler, Geleceğin Şehri, Bağlantı, Esneklik, Akıllı mobilite, Sürdürülebilirlik ve Hız.

Pirelli, uzun yıllardır yazarlar ve sanatçılarla işbirliği yapma geleneğinin bir parçası olarak faaliyet raporlarını da sanat ve kültür dünyasından uluslararası kişilerin yaratıcı içerikleriyle zenginleştirmeye devam ediyor. Örneğin, 2010 Faaliyet Raporu’nun illüstrasyonları için Naba di Milano okulu fotoğrafçılık öğrencilerinden sürdürülebilirlik temasını yorumlamaları istendi. 2011’de görevi üstlenen grafik tasarımcı Stefan Glerum, Pirelli’nin güvenilirlik, hız, teknoloji ve inovasyon gibi değerlerini yorumlarken, 2012 Faaliyet Raporu’nda New Yorker dergisinin karikatüristi Liza Donnelly, dünyanın farklı yerlerinden bir grup üniversite öğrencisinin seçtiği ve gelecekleri için en önemli gördükleri değerleri temsil eden on kelimeyi görselleştirerek yorumladı. 2013 Faaliyet Raporu’nda ise yazar ve senarist Hanif Kureishi, “Spinning the Wheel” (Çarkı Döndürme) projesinde “tekerlek” fikrini yeniden yorumlamaları için on uluslararası genç yetenekle çalıştı.

Birçok ünlü yazar ve sanatçı Pirelli’ye katkı sundu

2014 yılında Pirelli Entegre Raporu’nun odağında “sokak sanatı” vardı. Brezilya'dan Marina Zumi, Almanya'dan Dome ve Rusya'dan Alexey Luka, sokak sanatının yol, mobilite ve çok kültürlülük gibi tipik temalarını inceleyen üç eserle raporda yer aldı. Pirelli, 2015’te modern kaligrafi sanatçısı Rus Pokras Lampas’tan “benzersiz” olmanın değerini görsel unsurlar ve parmak izleri kullanarak yansıtmasını istedi; bu nedenle raporun adı, “Every Mark is Unique” (Her İz Benzersizdir) oldu. Raporda yazar Javier Marias'ın “Like the sentinel moon” (“İzleyen ay gibi”) başlıklı yazısına da yer verildi.

“Data Meets Passion” (Veri ile Tutkunun Buluşması) başlıklı 2017 Faaliyet Raporu, Pirelli’nin dijital dönüşüm hikayesini illüstratör Emiliano Ponzi ile uluslararası yazarlar Tom McCarthy, Mohsin Hamid ve Ted Chiang imzalı sanatsal ve edebi içeriklerle anlattı. 2018 Faaliyet Raporu, Pirelli’nin dünyanın her yanında tanınan “Kontrolsüz güç, güç değildir” sloganının 25. yıldönümüne adandı. Konsepti anlatan görsellerin yanı sıra dünyaca ünlü yazarlar Adam Greenfield, Lisa Halliday ve J.R. Moehringer de yazılarıyla raporda yer aldı.